Google a annoncé une extension des capacités de Google Lens' en fournissant aux utilisateurs des informations relatives aux affections cutanées qu'ils peuvent voir sur leur corps. L'application alimentée par la vision artificielle peut désormais reconnaître des affections physiques telles que des grains de beauté, des éruptions cutanées, des bosses ou même la perte de cheveux, et offrir une aide à l'identification.

Les utilisateurs peuvent simplement télécharger une image ou une photographie sur Google Lens, qui lancera alors une recherche de correspondances visuelles. Cette mise à jour est particulièrement utile pour les personnes qui cherchent à savoir s'il est nécessaire de consulter un médecin ou de suivre un traitement en vente libre. Toutefois, il est important de noter que cette nouvelle fonctionnalité ne constitue pas un diagnostic médical.

La mise à jour de Google Lens fait suite à la tentative de Google de lancer une application pilotée par l'IA en 2021, qui visait à diagnostiquer les affections de la peau, des cheveux et des ongles. Toutefois, en raison de restrictions réglementaires et de la nécessité d'obtenir l'approbation de la Food and Drug Administration aux États-Unis, le lancement de l'application dans l'Union européenne s'est heurté à des obstacles et a finalement été refusé par Google.

Outre l'identification des affections cutanées, Google Lens renforce également ses capacités en s'intégrant à Bard, le chatbot de Google alimenté par l'IA. Cela permet aux utilisateurs d'inclure des images dans leurs invites Bard, Lens travaillant en tandem pour fournir un contexte et une compréhension au chatbot. Cette intégration améliore la capacité de Bard à répondre plus efficacement aux questions des utilisateurs.

En tant que concurrent de ChatGPT, Bard fait l'objet d'une attention considérable de la part de Google, qui investit en permanence dans les technologies d'IA générative. L'une des mises à jour les plus récentes permet au chatbot d'écrire, d'exécuter et de tester son code en arrière-plan. Cette fonction avancée renforce les compétences de Bard en matière de programmation et de résolution de problèmes. En outre, en mai, Google a collaboré avec Adobe pour permettre au chatbot IA de générer des œuvres d'art.

Grâce à ces améliorations, les plateformes de création d'applications telles que AppMaster , qui prennent en charge le développement d'applications mobiles low-code et no-code, peuvent bénéficier de l'intégration de fonctions d'IA avancées dans leurs projets.