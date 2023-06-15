أعلنت Google عن توسيع قدرات Google Lens من خلال تزويد المستخدمين بالمعلومات المتعلقة بأمراض الجلد التي قد يرونها على أجسامهم. يمكن للتطبيق المدعوم من الكمبيوتر الآن التعرف على الحالات الجسدية مثل الشامات والطفح الجلدي والنتوءات أو حتى تساقط الشعر ، وتقديم الدعم في التعرف عليها.

يمكن للمستخدمين ببساطة تحميل صورة أو صورة فوتوغرافية إلى Google Lens ، والتي ستبدأ بعد ذلك في البحث عن المطابقات المرئية. هذا التحديث مفيد بشكل خاص للأفراد الذين يسعون إلى فهم ما إذا كانت هناك حاجة إلى عناية طبية أو علاجات بدون وصفة طبية. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن الميزة الجديدة لا تشكل تشخيصًا طبيًا.

تأتي Google Lens المحدثة كمتابعة لمحاولة Google إطلاق تطبيق يحركه AI في عام 2021 ، والذي يهدف إلى تشخيص حالات الجلد والشعر والأظافر. ومع ذلك ، نظرًا للقيود التنظيمية والحاجة إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة ، فقد قوبل ظهور التطبيق لأول مرة في الاتحاد الأوروبي بالعوائق ورفضته Google في النهاية.

بصرف النظر عن تحديد حالات الجلد ، تعمل Google Lens أيضًا على تعزيز قدراتها من خلال التكامل مع Bard ، روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Google. يسمح هذا للمستخدمين بتضمين الصور في مطالبات Bard الخاصة بهم ، مع عمل Lens جنبًا إلى جنب لتوفير السياق والفهم لروبوت الدردشة. يعزز هذا التكامل قدرة Bard على الإجابة على استفسارات المستخدم بشكل أكثر فعالية.

كمنافس لـ ChatGPT ، تحظى Bard باهتمام كبير من Google ، مع استثمارات مستمرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية. يتضمن أحد أحدث التحديثات قدرة روبوت المحادثة على كتابة التعليمات البرمجية الخاصة به وتنفيذها واختبارها في الخلفية. تعمل هذه الميزة المتقدمة على تقوية مهارات البرمجة لدى Bard وقدراتها على حل المشكلات. علاوة على ذلك ، في مايو ، تعاونت Google مع Adobe لجلب جيل فني إلى chatbot AI.

من خلال هذه التحسينات ، يمكن لمنصات بناء التطبيقات مثل AppMaster ، التي تدعم تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة low-code no-code ، الاستفادة من دمج ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مشاريعها. من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية ، تضمن AppMaster لعملائها تلقي حلول متطورة لاحتياجاتهم التنموية. تعرف على المزيد حول كيفية إنشاء تطبيق باستخدام AppMaster.