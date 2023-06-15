Google, kullanıcılara vücutlarında görebilecekleri cilt koşullarıyla ilgili bilgiler sağlayarak Google Lens yeteneklerinin genişletildiğini duyurdu. Bilgisayarla görme destekli uygulama artık benler, kızarıklıklar, şişlikler ve hatta saç dökülmesi gibi fiziksel durumları tanıyarak bunları belirlemede destek sunuyor.

Kullanıcılar, görsel eşleşmeler için bir arama başlatacak olan Google Lens bir resim veya fotoğraf yükleyebilir. Bu güncelleme, özellikle tıbbi müdahalenin mi yoksa reçetesiz tedavilerin mi gerekli olduğunu anlamak isteyen kişiler için yararlıdır. Ancak, yeni özelliğin tıbbi bir teşhis teşkil etmediğini belirtmek önemlidir.

Güncellenen Google Lens Google'ın 2021'de cilt, saç ve tırnak koşullarını teşhis etmeyi amaçlayan yapay zeka odaklı bir uygulama başlatma girişiminin devamı olarak geliyor. Ancak düzenleyici kısıtlamalar ve ABD'de Gıda ve İlaç İdaresi onayı gerekliliği nedeniyle, uygulamanın AB'deki ilk çıkışı engellerle karşılaştı ve sonunda Google tarafından reddedildi.

Google Lens cilt koşullarını belirlemenin yanı sıra, Google'ın yapay zeka destekli sohbet robotu Bard ile entegre olarak yeteneklerini de artırıyor. Bu, kullanıcıların, Chatbot'a bağlam ve anlayış sağlamak için birlikte çalışan Lens ile Bard istemlerine resimler eklemesine olanak tanır. Bu entegrasyon, Bard kullanıcı sorgularını daha etkili bir şekilde yanıtlama becerisini geliştirir.

ChatGPT'nin bir rakibi olan Bard, üretken yapay zeka teknolojilerine devam eden yatırımlarıyla Google'dan büyük ilgi görüyor. En son güncellemelerden biri, sohbet robotunun kodunu arka planda yazma, yürütme ve test etme yeteneğini içerir. Bu gelişmiş özellik, Bard programlama becerilerini ve problem çözme yeteneklerini güçlendirir. Ayrıca, Mayıs ayında Google, sanat üretimini yapay zeka sohbet robotuna getirmek için Adobe ile işbirliği yaptı.

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