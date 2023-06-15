Компания Google объявила о расширении возможностей сайта Google Lens, предоставив пользователям информацию о состояниях кожи на их теле. Приложение, работающее на основе компьютерного зрения, теперь может распознавать такие физические состояния, как родинки, сыпь, шишки и даже выпадение волос, предлагая помощь в их идентификации.

Пользователи могут просто загрузить картинку или фотографию на сайт Google Lens, после чего начнется поиск визуальных совпадений. Это обновление особенно полезно для тех, кто хочет понять, нужна ли медицинская помощь или лечение без рецепта. Однако важно отметить, что новая функция не является медицинским диагнозом.

Обновленный Google Lens стал продолжением попытки Google запустить в 2021 году приложение, управляемое искусственным интеллектом, которое было нацелено на диагностику состояния кожи, волос и ногтей. Однако из-за нормативных ограничений и необходимости получения разрешения Управления по контролю за продуктами и лекарствами в США, дебют приложения в ЕС был встречен с препятствиями и в конечном итоге отклонен Google.

Помимо определения состояния кожи, Google Lens также расширяет свои возможности за счет интеграции с Bard, чат-ботом Google с искусственным интеллектом. Это позволяет пользователям включать изображения в подсказки Bard, а Lens работает в тандеме, обеспечивая контекст и понимание чатбота. Такая интеграция повышает способность Bard более эффективно отвечать на запросы пользователей.

Будучи конкурентом ChatGPT, Bard пользуется значительным вниманием со стороны Google, который постоянно инвестирует в технологии генеративного ИИ. Одно из последних обновлений включает в себя возможность для чат-бота писать, выполнять и тестировать свой код в фоновом режиме. Эта расширенная функция улучшает навыки программирования и решения задач Bard. Кроме того, в мае Google сотрудничал с Adobe, чтобы привнести в чатбот искусственный интеллект.

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