A Google anunciou uma expansão das capacidades do Google Lens', fornecendo aos utilizadores informações relacionadas com as condições da pele que possam ver no seu corpo. A aplicação baseada na visão por computador pode agora reconhecer doenças físicas, tais como sinais, erupções cutâneas, inchaços ou mesmo queda de cabelo, oferecendo apoio na sua identificação.

Os utilizadores podem simplesmente carregar uma imagem ou fotografia para Google Lens, que iniciará uma pesquisa de correspondências visuais. Esta atualização é particularmente útil para as pessoas que procuram saber se é necessária atenção médica ou tratamentos de venda livre. No entanto, é importante notar que a nova funcionalidade não constitui um diagnóstico médico.

O atualizado Google Lens vem como um acompanhamento da tentativa do Google de lançar um aplicativo baseado em IA em 2021, que visava diagnosticar problemas de pele, cabelo e unhas. No entanto, devido a restrições regulatórias e à necessidade de aprovação da Food and Drug Administration nos EUA, a estreia do aplicativo na UE encontrou barreiras e acabou sendo recusada pelo Google.

Para além de identificar doenças de pele, o Google Lens também está a reforçar as suas capacidades através da integração com o Bard, o chatbot com IA da Google. Isto permite que os utilizadores incluam imagens nos seus pedidos de Bard, com o Lens a trabalhar em conjunto para fornecer contexto e compreensão ao chatbot. Esta integração melhora a capacidade do Bard para responder às perguntas dos utilizadores de forma mais eficaz.

Como concorrente do ChatGPT, o Bard está a receber uma atenção considerável da Google, com investimentos contínuos em tecnologias de IA generativas. Uma das actualizações mais recentes inclui a capacidade de o chatbot escrever, executar e testar o seu código em segundo plano. Esta funcionalidade avançada reforça as capacidades de programação e de resolução de problemas do Bard. Além disso, em maio, a Google colaborou com a Adobe para trazer a geração de arte para o chatbot de IA.

Com estas melhorias, as plataformas de criação de aplicações como AppMaster , que suportam o desenvolvimento de aplicações móveis low-code e no-code, podem beneficiar da integração de funcionalidades avançadas de IA nos seus projectos. Ao manter-se a par dos avanços tecnológicos, AppMaster garante que os seus clientes recebem soluções de ponta para as suas necessidades de desenvolvimento. Saiba mais sobre como criar uma aplicação com AppMaster.