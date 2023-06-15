谷歌宣布扩大Google Lens"的功能，为用户提供与他们可能在身上看到的皮肤状况有关的信息。这个由计算机视觉驱动的应用程序现在可以识别身体状况，如痣、皮疹、肿块，甚至脱发，为识别它们提供支持。

用户可以简单地将图片或照片上传到Google Lens ，然后启动视觉匹配搜索。这一更新对于寻求了解是否需要医疗或非处方药治疗的个人特别有帮助。然而，需要注意的是，这项新功能并不构成医疗诊断。

更新后的Google Lens ，作为谷歌在2021年尝试推出人工智能驱动的应用程序的后续行动，其目的是诊断皮肤、头发和指甲状况。然而，由于美国的监管限制和需要食品和药物管理局的批准，该应用程序在欧盟的首次亮相遇到了障碍，最终被谷歌拒绝。

除了识别皮肤状况，Google Lens 还通过与谷歌的人工智能聊天机器人Bard 整合来加强其能力。这允许用户在他们的Bard 提示中包含图像，与Lens 协同工作，向聊天机器人提供背景和理解。这种整合增强了Bard ，使其能够更有效地回答用户的询问。

作为ChatGPT的竞争对手，Bard 正受到谷歌的极大关注，并对生成性人工智能技术进行持续投资。最近的一项更新包括聊天机器人在后台编写、执行和测试其代码的能力。这一先进功能加强了Bard"的编程技能和解决问题的能力。此外，在5月，谷歌与Adobe合作，为人工智能聊天机器人带来了艺术生成。

有了这些增强功能，像AppMaster ，支持low-code 和no-code 移动应用开发的应用建设平台，可以从将先进的人工智能功能整合到他们的项目中受益。通过紧跟技术进步，AppMaster ，确保其客户获得最先进的解决方案，满足他们的开发需求。了解更多关于如何使用AppMaster创建一个应用程序。