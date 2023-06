Google ogłosiło rozszerzenie możliwości Google Lens o dostarczanie użytkownikom informacji związanych z chorobami skóry, które mogą zaobserwować na swoim ciele. Aplikacja oparta na wizji komputerowej może teraz rozpoznawać warunki fizyczne, takie jak pieprzyki, wysypki, guzy, a nawet wypadanie włosów, oferując wsparcie w ich identyfikacji.

Użytkownicy mogą po prostu przesłać obraz lub zdjęcie na stronę Google Lens, która następnie zainicjuje wyszukiwanie wizualnych dopasowań. Ta aktualizacja jest szczególnie pomocna dla osób, które chcą zrozumieć, czy potrzebna jest pomoc medyczna lub leczenie bez recepty. Należy jednak pamiętać, że nowa funkcja nie stanowi diagnozy medycznej.

Zaktualizowana strona Google Lens jest następstwem próby uruchomienia przez Google aplikacji opartej na sztucznej inteligencji w 2021 roku, której celem było zdiagnozowanie chorób skóry, włosów i paznokci. Jednak ze względu na ograniczenia regulacyjne i potrzebę zatwierdzenia przez Food and Drug Administration w USA, debiut aplikacji w UE napotkał bariery i ostatecznie został odrzucony przez Google.

Oprócz identyfikacji chorób skóry, Google Lens zwiększa również swoje możliwości poprzez integrację z Bard, chatbotem Google opartym na sztucznej inteligencji. Umożliwia to użytkownikom dołączanie obrazów do podpowiedzi na stronie Bard, a Lens pracuje w tandemie, aby zapewnić chatbotowi kontekst i zrozumienie. Ta integracja zwiększa zdolność Bard do skuteczniejszego odpowiadania na zapytania użytkowników.

Jako konkurent ChatGPT, Bard otrzymuje znaczną uwagę od Google, dzięki ciągłym inwestycjom w technologie generatywnej sztucznej inteligencji. Jedna z najnowszych aktualizacji obejmuje możliwość pisania, wykonywania i testowania kodu przez chatbota w tle. Ta zaawansowana funkcja wzmacnia umiejętności programowania i rozwiązywania problemów Bard. Co więcej, w maju Google współpracowało z Adobe, aby wprowadzić generowanie grafiki do chatbota AI.

Dzięki tym ulepszeniom platformy do tworzenia aplikacji, takie jak AppMaster , które obsługują tworzenie aplikacji mobilnych low-code i no-code, mogą korzystać z integracji zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji w swoich projektach. Będąc na bieżąco z postępem technologicznym, AppMaster zapewnia swoim klientom najnowocześniejsze rozwiązania dla ich potrzeb rozwojowych. Dowiedz się więcej o tym, jak stworzyć aplikację z AppMaster.