Google hat eine Erweiterung der Funktionen von Google Lens angekündigt, indem es den Nutzern Informationen über Hautkrankheiten an ihrem Körper zur Verfügung stellt. Die auf Computer Vision basierende App kann nun physische Zustände wie Muttermale, Hautausschläge, Beulen oder sogar Haarausfall erkennen und bietet Unterstützung bei deren Identifizierung.

Die Nutzer können einfach ein Bild oder Foto auf Google Lens hochladen, das dann eine Suche nach visuellen Übereinstimmungen auslöst. Diese Aktualisierung ist besonders hilfreich für Personen, die wissen möchten, ob eine ärztliche Behandlung oder eine Behandlung mit rezeptfreien Medikamenten erforderlich ist. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die neue Funktion keine medizinische Diagnose darstellt.

Die aktualisierte Google Lens folgt auf Googles Versuch, im Jahr 2021 eine KI-gesteuerte App auf den Markt zu bringen, die Haut-, Haar- und Nagelbeschwerden diagnostizieren sollte. Aufgrund regulatorischer Beschränkungen und der Notwendigkeit einer Zulassung durch die Food and Drug Administration (FDA) in den USA stieß das Debüt der App in der EU jedoch auf Hindernisse und wurde schließlich von Google abgelehnt.

Neben der Erkennung von Hautkrankheiten erweitert Google Lens seine Fähigkeiten durch die Integration von Bard, dem KI-gestützten Chatbot von Google. Dies ermöglicht es den Nutzern, Bilder in ihre Bard Eingabeaufforderungen einzufügen, wobei Lens mit dem Chatbot zusammenarbeitet, um Kontext und Verständnis zu liefern. Diese Integration verbessert die Fähigkeit von Bard, Nutzeranfragen effektiver zu beantworten.

Als Konkurrent von ChatGPT genießt Bard mit seinen laufenden Investitionen in generative KI-Technologien große Aufmerksamkeit von Google. Eines der jüngsten Updates beinhaltet die Fähigkeit des Chatbots, seinen Code im Hintergrund zu schreiben, auszuführen und zu testen. Diese fortschrittliche Funktion stärkt die Programmierkenntnisse und Problemlösungsfähigkeiten von Bard. Darüber hinaus hat Google im Mai mit Adobe zusammengearbeitet, um dem KI-Chatbot die Erstellung von Kunstwerken zu ermöglichen.

Dank dieser Verbesserungen können Plattformen zur App-Entwicklung wie AppMaster , die low-code und no-code für die Entwicklung mobiler Apps unterstützen, von der Integration fortschrittlicher KI-Funktionen in ihre Projekte profitieren. Indem AppMaster mit den technologischen Fortschritten Schritt hält, stellt es sicher, dass seine Kunden hochmoderne Lösungen für ihre Entwicklungsanforderungen erhalten. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie eine App mit AppMastererstellen können.