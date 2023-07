Android gebruikers die gebruik maken van Google Maps kunnen hun hart ophalen. De al lang bestaande spraakinvoerfunctie in de app, die werd bekritiseerd vanwege de trage respons en het gebrek aan nauwkeurigheid, is vervangen door een nieuwe, snellere en betrouwbaardere versie op basis van Google Assistant.

Deze belangrijke overgang, die momenteel in een brede uitrolfase is op Android-apparaten, bevat een opnieuw ontworpen spraakinvoersysteem in plaats van het verouderde 'Speech Services'-element. Hoewel 'Speech Services' gebruikelijk was in verschillende Android-toepassingen, werd de functionaliteit ervan als verouderd beschouwd, en de interface werd gezien als over tijd voor een update.

Dankzij de nieuwe versie voor spraakinvoer, aangedreven door Google Assistant, hebben gebruikers nu de beschikking over een frisse en snellere navigatiemethode. Wanneer de functie voor het eerst wordt gestart, krijgen gebruikers een nieuwe interface te zien die de beschikbaarheid van 'snellere manieren om te zoeken op Kaarten' aankondigt.

Deze eigentijdse interface manifesteert zich als een kaart die het grootste deel van het scherm in beslag neemt. De kaart biedt gebruikers snelkoppelingen voor het zoeken naar verschillende items zoals restaurants, benzinestations en vergelijkbare categorieën. Het meest opvallende kenmerk van deze upgrade is de merkbare verbetering van de zoeksnelheid en de introductie van visuele feedback. Gebruikers kunnen nu een live demonstratie zien van hun verbale instructies omdat de app nu sneller commando's herkent.

Deze progressieve aanpassing wordt vermoedelijk geïmplementeerd aan de server-kant en is zichtbaar in de nieuwste Google Maps versie 11.90 voor Android.

