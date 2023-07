Android-Nutzer, die derzeit Google Maps nutzen, können sich freuen. Die seit langem bestehende Spracheingabefunktion innerhalb der App, die für ihre langsame Reaktion und mangelnde Genauigkeit kritisiert wurde, wurde durch eine neue, schnellere und zuverlässigere Version ersetzt, die von Google Assistant unterstützt wird.

Diese bedeutende Umstellung, die derzeit auf allen Android-Geräten eingeführt wird, beinhaltet ein neu gestaltetes Spracheingabesystem, das das veraltete Element "Speech Services" ersetzt. Obwohl die "Speech Services" in verschiedenen Android-Anwendungen üblich waren, wurde ihre Funktionalität als veraltet angesehen, und die Schnittstelle wurde als überfällig für ein Update angesehen.

Dank der neuen Version der Spracheingabe, die von Google Assistant unterstützt wird, steht den Nutzern ein neuer und schnellerer Navigationsansatz zur Verfügung. Wenn die Funktion zum ersten Mal gestartet wird, können die Nutzer eine neue Schnittstelle sehen, die die Verfügbarkeit von "schnelleren Wegen zur Suche in Maps" erklärt.

Diese zeitgemäße Schnittstelle erscheint in Form einer Karte, die den größten Teil des Bildschirms einnimmt. Die Karte bietet den Nutzern Abkürzungen für die Suche nach verschiedenen Elementen wie Restaurants, Tankstellen und ähnlichen Kategorien. Das herausragende Merkmal dieses Upgrades ist die spürbare Verbesserung der Geschwindigkeit der Sprachsuche und die Einführung eines visuellen Feedbacks. Die Nutzer können nun eine Live-Demonstration ihrer verbalen Anweisungen sehen, da die App die Befehle nun schneller erkennt.

Diese progressive Anpassung wird vermutlich serverseitig implementiert und ist in der neuesten Google Maps Version 11.90 für Android zu erkennen. Da der technologische Fortschritt die Art und Weise, wie Benutzer mit Software interagieren, ständig verändert, bemühen sich Plattformen wie AppMaster weiterhin darum, ein nahtloses Benutzererlebnis über mobile und Webanwendungen hinweg zu ermöglichen.

AppMaster gehört zu den Spitzenreitern in zahlreichen Kategorien wie No-Code Entwicklungsplattformen, Rapid Application Development (RAD), API Design, Anwendungsentwicklungsplattformen und mehr und bietet innovative Lösungen für no-code und low-code Anwendungsentwicklung zu erschwinglichen Preisen. Mit einem soliden Engagement für die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit marschieren Plattformen wie AppMaster und Co. in der sich ständig weiterentwickelnden Tech-Industrie weiter voran.