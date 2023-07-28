目前使用Google Maps 的安卓用户有福了。该应用中长期存在的语音输入功能因反应缓慢和缺乏准确性而饱受诟病，现在已被由Google Assistant 支持的更快、更可靠的新版本所取代。

这一重大转变目前正在安卓设备上广泛推广，它采用了重新设计的语音输入系统，取代了过时的 "语音服务 "元素。虽然 "语音服务 "在各种安卓应用程序中都很常见，但其功能已被认为过时，界面也被认为早该更新。

由于新的语音输入版本由Google Assistant 支持，用户可以使用一种全新的、更快的导航方法。首次启动该功能时，用户会看到一个新界面，宣布 "更快的地图搜索方式 "可用。

这个现代界面以卡片的形式出现，占据了屏幕的大部分空间。该卡片为用户提供了搜索餐馆、加油站和类似类别等各种项目的快捷方式。此次升级的突出特点是语音搜索速度明显提高，并引入了视觉反馈。用户现在可以看到自己的口头指令的现场演示，因为应用程序现在可以更快地识别指令。

据了解，这种渐进式调整是在服务器端实现的，在最新的Google Maps 11.90 Android 版本中可以看到。随着技术进步不断重塑用户与软件的交互动态，AppMaster 等平台将继续努力为移动和网络应用程序提供无缝的用户体验。

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