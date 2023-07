Gli utenti Android che attualmente utilizzano Google Maps hanno una bella sorpresa. La storica funzione di input vocale all'interno dell'app, che è stata criticata per la sua lentezza di risposta e la mancanza di precisione, è stata sostituita da una nuova versione, più veloce e più affidabile, basata su Google Assistant.

Questa importante transizione, attualmente in fase di diffusione su tutti i dispositivi Android, incorpora un nuovo sistema di input vocale al posto dell'ormai obsoleto elemento "Speech Services". Sebbene "Speech Services" fosse comune a diverse applicazioni Android, la sua funzionalità era considerata obsoleta e l'interfaccia era considerata in ritardo per un aggiornamento.

Grazie alla nuova versione dell'input vocale, gestita da Google Assistant, gli utenti hanno a disposizione un approccio alla navigazione nuovo e più veloce. Quando la funzione viene avviata per la prima volta, gli utenti si imbattono in una nuova interfaccia che dichiara la disponibilità di "modi più veloci per cercare su Maps".

Questa interfaccia moderna si presenta come una scheda che occupa la maggior parte dello schermo. La scheda fornisce agli utenti scorciatoie per la ricerca di diversi elementi come ristoranti, stazioni di servizio e categorie analoghe. La caratteristica principale di questo aggiornamento è il notevole miglioramento della velocità di ricerca vocale e l'introduzione di un feedback visivo. Gli utenti possono ora osservare una dimostrazione dal vivo delle loro istruzioni verbali, poiché l'app riconosce i comandi più velocemente.

Si ritiene che questo adattamento progressivo sia stato implementato sul lato server e sia visibile nell'ultima versione 11.90 di Google Maps per Android.

