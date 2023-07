Les utilisateurs d'Android qui utilisent actuellement Google Maps vont être ravis. La fonction de saisie vocale de l'application, critiquée pour sa lenteur et son manque de précision, a été remplacée par une nouvelle version, plus rapide et plus fiable, basée sur Google Assistant.

Cette transition significative, qui est actuellement en phase de déploiement à grande échelle sur les appareils Android, incorpore un système de saisie vocale réimaginé à la place de l'élément désuet "Speech Services". Bien que les "services vocaux" soient courants dans diverses applications Android, leur fonctionnalité était considérée comme obsolète et l'interface comme devant être mise à jour.

Grâce à la nouvelle version de la saisie vocale, alimentée par Google Assistant, les utilisateurs disposent d'une approche de navigation nouvelle et plus rapide. Lorsque la fonction est lancée pour la première fois, les utilisateurs peuvent rencontrer une nouvelle interface déclarant la disponibilité de "méthodes de recherche plus rapides sur Maps".

Cette interface contemporaine se présente sous la forme d'une carte qui occupe la majeure partie de l'écran. Cette carte fournit aux utilisateurs des raccourcis pour rechercher divers éléments tels que des restaurants, des stations-service et d'autres catégories analogues. La caractéristique principale de cette mise à jour est l'amélioration notable de la vitesse de la recherche vocale et l'introduction d'un retour d'information visuel. Les utilisateurs peuvent désormais observer une démonstration en direct de leurs instructions verbales, car l'application reconnaît désormais les commandes plus rapidement.

Cette adaptation progressive est censée être mise en œuvre au niveau du serveur et est visible dans la dernière version Google Maps 11.90 pour Android. Alors que les avancées technologiques remodèlent constamment la dynamique de l'interaction des utilisateurs avec les logiciels, des plateformes telles que AppMaster continuent de s'efforcer de faciliter une expérience utilisateur transparente à travers les applications mobiles et web.

Figurant parmi les plus performants dans de nombreuses catégories telles que No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Design, Application Development Platforms, et plus encore, AppMaster offre des solutions innovantes pour le développement d'applications no-code et low-code à des prix abordables. Avec un engagement solide pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, des plateformes comme AppMaster et d'autres continuent d'avancer dans l'industrie technologique en constante évolution.