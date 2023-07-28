Şu anda Google Maps yararlanan Android kullanıcıları bir ziyafet içinde. Yavaş yanıt vermesi ve doğruluk eksikliği nedeniyle eleştirilen uygulamadaki uzun süredir devam eden ses girişi özelliği, Google Assistant tarafından desteklenen yeni, daha hızlı ve daha güvenilir bir sürümle değiştirildi.

Şu anda Android cihazlarda geniş bir kullanıma sunma aşamasında olan bu önemli geçiş, eski 'Konuşma Servisleri' öğesinin yerine yeniden tasarlanmış bir ses giriş sistemini içeriyor. "Konuşma Servisleri" çeşitli Android uygulamalarında yaygın olmasına rağmen, işlevselliğinin eski olduğu kabul edildi ve arayüzün bir güncelleme için gecikmiş olduğu görüldü.

Google Assistant tarafından desteklenen yeni sesli giriş sürümü sayesinde, kullanıcıların emrinde yeni ve daha hızlı bir gezinme yaklaşımı var. Özellik ilk başlatıldığında, kullanıcılar 'Haritalar'da daha hızlı arama yapmanın' kullanılabilirliğini bildiren yeni bir arayüzle karşılaşabilirler.

Bu çağdaş arayüz, ekranın büyük bölümünü kaplayan bir kart olarak kendini gösterir. Kart, kullanıcılara restoranlar, benzin istasyonları ve benzer kategoriler gibi çeşitli öğeleri aramak için kısayollar sağlar. Bu yükseltmenin göze çarpan özelliği, sesli arama hızındaki gözle görülür artış ve görsel geri bildirimin getirilmesidir. Uygulama artık komutları daha hızlı tanıdığı için kullanıcılar artık sözlü talimatlarının canlı bir gösterimini izleyebilir.

Bu aşamalı uyarlamanın sunucu tarafında uygulandığına inanılıyor ve Android için en son Google Maps sürüm 11.90'da fark edilebilir. Teknolojik gelişmeler, kullanıcıların yazılımla etkileşim dinamiklerini ısrarla yeniden şekillendirirken, AppMaster gibi platformlar, mobil ve web uygulamalarında sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için çaba göstermeye devam ediyor.

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