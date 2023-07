Os utilizadores do Android que utilizam atualmente o Google Maps vão ter uma surpresa. A funcionalidade de entrada de voz de longa data na aplicação, que tem sido criticada pela sua resposta lenta e falta de precisão, foi substituída por uma nova versão, mais rápida e mais fiável, desenvolvida pela Google Assistant.

Esta transição significativa, que se encontra atualmente numa fase de implementação alargada nos dispositivos Android, incorpora um sistema de introdução de voz reimaginado em vez do elemento "Serviços de voz" desatualizado. Embora os "Serviços de voz" fossem comuns em várias aplicações Android, a sua funcionalidade foi considerada obsoleta e a interface foi considerada como estando atrasada para uma atualização.

Graças à nova versão de entrada de voz, desenvolvida pela Google Assistant, os utilizadores têm à sua disposição uma abordagem de navegação nova e mais rápida. Quando a funcionalidade é iniciada pela primeira vez, os utilizadores podem deparar-se com uma nova interface que declara a disponibilidade de "formas mais rápidas de pesquisar no Google Maps".

Esta interface contemporânea manifesta-se como um cartão que ocupa a maior parte do ecrã. O cartão fornece aos utilizadores atalhos para a pesquisa de diversos itens, como restaurantes, estações de serviço e categorias análogas. A caraterística mais saliente desta atualização é a melhoria notória da velocidade de pesquisa por voz e a introdução de feedback visual. Os utilizadores podem agora observar uma demonstração ao vivo das suas instruções verbais, uma vez que a aplicação reconhece os comandos mais rapidamente.

Acredita-se que esta adaptação progressiva seja implementada no lado do servidor e é percetível na última versão 11.90 do Google Maps para Android. À medida que os avanços tecnológicos remodelam persistentemente a dinâmica da forma como os utilizadores interagem com o software, plataformas como a AppMaster continuam a esforçar-se por facilitar uma experiência de utilizador perfeita em aplicações móveis e da Web.

