مستخدمو Android الذين يستفيدون حاليًا من Google Maps في متناول اليد. تم استبدال ميزة الإدخال الصوتي طويلة الأمد داخل التطبيق ، والتي تم انتقادها بسبب استجابتها البطيئة ونقص الدقة ، بإصدار جديد وأسرع وأكثر موثوقية مدعوم من Google Assistant.

يتضمن هذا الانتقال الهام ، والذي يمر حاليًا بمرحلة نشر واسعة عبر أجهزة Android ، نظام إدخال صوتي مُعاد تصوره بدلاً من عنصر "خدمات الكلام" القديم. على الرغم من أن "خدمات الكلام" كانت شائعة عبر تطبيقات Android المختلفة ، إلا أن وظائفها كانت تعتبر قديمة ، وكان يُنظر إلى الواجهة على أنها متأخرة عن موعد التحديث.

بفضل إصدار الإدخال الصوتي الجديد ، المدعوم من Google Assistant ، هناك طريقة تنقل جديدة وأسرع تحت تصرف المستخدمين. عند بدء تشغيل الميزة لأول مرة ، يمكن للمستخدمين مواجهة واجهة جديدة تعلن عن توفر "طرق أسرع للبحث على الخرائط".

تظهر هذه الواجهة المعاصرة كبطاقة تشغل غالبية الشاشة. تزود البطاقة المستخدمين باختصارات للبحث عن عناصر متنوعة مثل المطاعم ومحطات الوقود والفئات المماثلة. الميزة البارزة لهذه الترقية هي التحسين الملحوظ في سرعة البحث الصوتي وإدخال الملاحظات المرئية. يمكن للمستخدمين الآن مشاهدة عرض حي لتعليماتهم الشفهية حيث يتعرف التطبيق الآن على الأوامر بشكل أسرع.

يُعتقد أن هذا التكيف التدريجي يتم تنفيذه على جانب الخادم ويمكن تمييزه في أحدث إصدار Google Maps 11.90 لنظام Android. نظرًا لأن التطورات التكنولوجية تعيد تشكيل ديناميكيات كيفية تفاعل المستخدمين مع البرامج باستمرار ، فإن الأنظمة الأساسية مثل AppMaster تواصل السعي لتسهيل تجربة مستخدم سلسة عبر تطبيقات الجوال والويب.

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