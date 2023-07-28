Пользователей Android, использующих приложение Google Maps, ожидает приятное событие. На смену давно существующей функции голосового ввода в приложении, которая подвергалась критике за медленный отклик и недостаточную точность, пришла новая, более быстрая и надежная версия на базе Google Assistant.

Этот значительный переход, который в настоящее время широко внедряется на устройствах под управлением ОС Android, включает в себя новую систему голосового ввода вместо устаревшего элемента "Речевые сервисы". Несмотря на то что "Речевые сервисы" были распространены в различных приложениях Android, их функциональность была признана устаревшей, а интерфейс, по мнению специалистов, давно нуждался в обновлении.

Благодаря новой версии голосового ввода, реализованной на базе Google Assistant, в распоряжении пользователей появился новый и более быстрый способ навигации. При первом запуске функции появляется новый интерфейс, сообщающий о наличии "более быстрых способов поиска на Картах".

Современный интерфейс представлен в виде карты, занимающей большую часть экрана. Карточка предлагает пользователям быстрые клавиши для поиска различных объектов, таких как рестораны, заправки и аналогичные категории. Отличительной особенностью обновления является заметное увеличение скорости голосового поиска и появление визуальной обратной связи. Теперь пользователи могут наблюдать живую демонстрацию своих словесных инструкций, поскольку приложение стало быстрее распознавать команды.

Эта прогрессивная адаптация, как предполагается, реализована на стороне сервера и заметна в последней версии Google Maps 11.90 для Android. Поскольку технический прогресс постоянно меняет динамику взаимодействия пользователей с программным обеспечением, такие платформы, как AppMaster, продолжают стремиться к обеспечению бесперебойной работы с мобильными и веб-приложениями.

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