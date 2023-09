Latentie van microservices

Microservices-latentie verwijst naar de tijdsvertraging die optreedt wanneer een verzoek wordt gedaan aan een op microservices gebaseerd systeem en het antwoord door het systeem wordt geleverd. Deze vertraging is van vitaal belang in de context van microservices-architectuur, omdat het een directe impact heeft op de algehele prestaties, efficiëntie en gebruikerservaring van applicaties die met deze architecturale stijl zijn ontwikkeld. Gezien de toenemende acceptatie en populariteit van microservices, vooral op platforms zoals AppMaster die krachtige tools no-code bieden voor het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties, is het begrijpen en beheren van de latentie in dergelijke systemen van cruciaal belang om een ​​soepele communicatie en effectieve integratie tussen microservices te garanderen. de verschillende losjes gekoppelde services binnen een op microservices gebaseerde applicatie.

Een van de drijvende factoren achter de opkomst van microservices-architectuur is het vermogen om de ontwikkeling van applicaties te vereenvoudigen, waardoor ontwikkelaars complexe systemen kunnen opsplitsen in kleinere, beheersbare eenheden. Door dit te doen, kunnen ze zich concentreren op het zelfstandig bouwen, testen en implementeren van individuele componenten van de totale applicatie, waardoor snelheid en veerkracht in het ontwikkelingsproces worden gegarandeerd. Deze gedistribueerde aard van microservices introduceert echter inherent latentie in het systeem. Dit is voornamelijk te wijten aan het toegenomen aantal netwerkoproepen, dataserialisatie en deserialisatie, en communicatieoverheads tussen diensten die in dergelijke architecturen voorkomen, in tegenstelling tot traditionele monolithische toepassingen.

Verschillende factoren dragen bij aan de algehele latentie die wordt ervaren in een op microservices gebaseerde applicatie. Deze omvatten:

Netwerklatentie: Een van de meest duidelijke bijdragen aan de latentie in microservicesomgevingen is de netwerkvertraging. Omdat microservices doorgaans worden ingezet op verschillende knooppunten in een gedistribueerd systeem, moeten verzoeken en antwoorden over het netwerk reizen, waardoor de netwerklatentie aan de totale responstijd toeneemt. De prestaties van de onderliggende netwerkinfrastructuur, netwerkprotocollen en geografische afstand kunnen deze latentiecomponent aanzienlijk beïnvloeden. Serialisatie en deserialisatie: Microservices maken op grote schaal gebruik van dataserialisatie en deserialisatie om communicatie tussen services mogelijk te maken. Deze processen zetten datastructuren om in formaten die geschikt zijn voor overdracht tussen verschillende servicecomponenten. De keuze voor formaten voor dataserialisatie, zoals JSON, XML, of binaire formaten zoals Protocol Buffers, kan van invloed zijn op de efficiëntie van dit proces en bijgevolg op de latentie van het totale systeem. Serviceafhankelijkheden: In een op microservices gebaseerd systeem zijn individuele services vaak afhankelijk van andere services om aan één verzoek te voldoen. Als er meerdere serviceafhankelijkheden bestaan, kunnen deze extra vertragingen met zich meebrengen, omdat elke service wacht tot de afhankelijke services hun taken hebben voltooid voordat ze verder gaan. Load Balancing & Service Routing: Om een ​​efficiënte verdeling van de werklast te garanderen en een hoge beschikbaarheid te behouden, maken microservices doorgaans gebruik van technieken voor taakverdeling en serviceroutering. Deze omvatten mechanismen om services te ontdekken, monitoren en beheren, waardoor een zekere mate van overhead en latentie in het systeem wordt geïntroduceerd.

In de context van AppMaster kan, dankzij de uitgebreide aanpak no-code en het genereren van efficiënte, geoptimaliseerde code voor verschillende applicaties (backend, web en mobiel), de latentie die wordt ervaren binnen gegenereerde applicaties aanzienlijk worden geminimaliseerd. Bovendien biedt AppMaster de mogelijkheid om zich aan te passen aan en te reageren op veranderende eisen zonder enige technische problemen, waardoor zeer presterende microservices-applicaties worden gegarandeerd.

Het is echter essentieel om te begrijpen dat het realiseren van microservices met lage latentie proactieve en voortdurende inspanningen van ontwikkelaars en architecten vereist. Ze moeten best practices toepassen en verschillende aspecten van het systeem optimaliseren, waaronder netwerkconfiguratie, serveroptimalisatie, cachingstrategieën en efficiënte gegevensserialisatieformaten, om de impact van latentie op de prestaties van applicaties te minimaliseren. Enkele technieken voor het optimaliseren van de latentie in microservices zijn onder meer:

Investeren in hoogwaardige netwerkinfrastructuur, zoals netwerkprotocollen met lage latentie en datacenterlocaties dichtbij de meerderheid van de gebruikers.

Het optimaliseren van het communicatieprotocol tussen services, bijvoorbeeld door gebruik te maken van gRPC, dat HTTP/2 gebruikt voor transport en protocolbuffers voor dataserialisatie, wat hogere prestaties biedt in vergelijking met RESTful API's die JSON gebruiken.

Implementatie van serviceorkestratiepatronen die het aantal afhankelijkheden minimaliseren en oproepen waar mogelijk parallelliseren.

Gebruik maken van cachingmechanismen voor vaak gebruikte gegevens om de behoefte aan servicebezoeken te verminderen en de responstijd te verbeteren.

Regelmatig monitoren en afstemmen van verschillende applicatie- en middlewarecomponenten, zoals database-engines, webservers en berichtensystemen, om optimale prestaties te garanderen.

Concluderend: hoewel het adopteren van een microservices-architectuur tal van voordelen met zich meebrengt op het gebied van schaalbaarheid, flexibiliteit en onderhoudbaarheid, introduceert het ook latentie die van invloed kan zijn op de prestaties en gebruikerservaring van de applicatie. Daarom zou het begrijpen van de factoren die bijdragen aan de latentie van microservices en het toepassen van technieken om deze latentie te optimaliseren en te minimaliseren een centrale focus moeten zijn tijdens de ontwikkelings-, test- en implementatiefasen van op microservices gebaseerde applicaties, vooral bij het gebruik van krachtige en flexibele no-code platforms zoals AppMaster. .