De maand juli was inderdaad heet. We hebben nog meer modules, elementen en instellingen toegevoegd. We hebben een heleboel bugs opgelost. Interface ontwerp en interactie met elementen verbeterd, en tenslotte (tromgeroffel)

Gidsen en handleidingen bijgewerkt!

Nu worden er regelmatig nieuwe beschrijvingen, handleidingen, voorbeelden en video-instructies geplaatst. Schrijf ons zeker welke informatie nodig is en in welk formaat - wij zullen die toevoegen!

Groot nieuws voor de Appmaster.io RU gemeenschap

We hebben een documentatie sectie, een telegram kanaal en een tech support chat! Doe met ons mee!

Laten we het hebben over de veranderingen in de functionaliteit van het platform.

Algemene veranderingen en fixes

De External API Request (Beta) editor toegevoegd aan de basisfunctionaliteit.

Ondersteuning toegevoegd voor meerdere parameters in endpoint URL's.

PATCH methode toegevoegd voor REST interface.

Het werkingsmechanisme van formulieren in webapplicaties is verbeterd: de openbaarmaking van datamodellen is beschikbaar.

De functionaliteit van het automatisch koppelen van records van verschillende modellen in de model link instellingen van de datamodel editor verwijderd.

Swagger gelanceerd voor de gegenereerde apps.

Verschillende bugs opgelost in verband met het wijzigen, hernoemen en opslaan van elementen.

Het UI-systeem voor berichten verbeterd.

Modules

Modules kunnen nu niet alleen vóór, maar ook na de installatie worden geconfigureerd.

iKalender: Een nieuw blok Create Event creëert een kalendergebeurtenis.

Crypto: blokken toegevoegd voor sleutelgeneratie, AES encryptie/decryptie, EDS generatie en verificatie.

Auth is onderdeel geworden van de basisfunctionaliteit, het kan nu niet meer worden verwijderd.

Custom SMTP is bijgewerkt naar versie 1.1.: volwaardig werken met berichtvelden, ondersteunt kopieën, en blinde kopieën van brieven.

Autodesk Partner API bijgewerkt naar versie 1.2: ondersteuning toegevoegd voor nieuwe endpoints verwijderd Onderhoud aan Subscription Switch.

Nieuwe modules:

IP Filter - biedt IP-filterinstellingen voor endpoints via Middleware.

Zoom - maakt het mogelijk om videoconferenties te houden.

Universal Map, MapBox Map, Google Maps - kaartmodules voor mobiele toepassingen.

Image - een module voor beeldverwerking: aanmaken, verkleinen, bijsnijden, converteren.

Datamodellen

Bug opgelost met het opslaan van het schema wanneer er een Grid element op de automatisch gegenereerde pagina staat.

Datatypes

TimeSpan is een nieuw type voor een tijdsinterval (een enkele variabele en een array).

De gegevenstypen Datum en Tijd ondersteunen nu filtering op bereik.

Bedrijfsprocessen

Informatie over het type van het huidige publicatieplan toegevoegd aan het App Info blok (nu kun je voorwaarden stellen aan het huidige plan in bedrijfsprocessen.

Ondersteuning toegevoegd voor milliseconden voor bewerkingen met DateTime en Time types.

Automatische generatie van Patch-methodes voor datamodellen toegevoegd.

Verbeterde logica van het Write Log blok voor het schrijven van willekeurige berichten naar het logboek van de applicatie backend.

Diverse kleine bugs in het werk van de Business logic designer opgelost.

Het mechanisme voor het koppelen van eindpunten en bedrijfsprocessen verbeterd.

Nieuwe bouwstenen:

Mod - voert gehele deling uit met rest.

Parse CSV bestand, Parse XLS bestand, Parse XLSX bestand - haalt gegevens uit CSV, XLS en XLSX bestanden.

Array Element - accepteert een array (van elk type) en een index als invoer, en geeft als uitvoer een array-element met een gegeven index.

to Email - controleert of de ontvangen gegevens een e-mailadres zijn en converteert het naar het type e-mail.

Get Request Header leest een willekeurige request header uit de endpoint context.

Set Response Header schrijft een willekeurige response header naar de endpoint context.

Validate String (Regex) - controleert of de string overeenkomt met het gespecificeerde patroon.

Split String - splitst een string in een array van strings.

FromBase64 blok - converteert gegevens van base64 formaat naar string.

Web Apps

Diverse fouten opgelost die optraden bij het configureren en genereren van toepassingen.

De onRequestSuccess en onRequestError triggers voor het Server request event zijn hersteld zodat ze goed werken.

Mobiele apps

Verschillende kleine bugs in de functionaliteit zijn verholpen.

Automatische naamgeving toegevoegd voor widgets en pictogrammen bij het aanmaken / klonen.

Bugs in push meldingen opgelost.

Standaard kaartfunctionaliteit bijgewerkt.

Nieuwe widgets:

Videospeler

Audio speler

Modulaire kaartwidgets.

Staafdiagram, lijndiagram, cirkeldiagram widgets.

Appmaster mobiele applicatie (Android, IOS)

Bugfixes en prestatieverbeteringen.

Binnenkort beschikbaar

Groepen voor het sorteren van bedrijfsprocessen.

Het diverse ontwerp van Enum widgets voor Mobiele Apps en Android apps.

Google Translate en Google Sheets modules.

Nieuw schema voor het bijwerken van modules.

Verbeterd mechanisme voor het werken met endpoints voor webapplicatiecomponenten.

