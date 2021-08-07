Temmuz ayı gerçekten sıcaktı. Daha da fazla modül, öğe ve ayar ekledik. Bir sürü hatayı düzelttik. Geliştirilmiş arayüz tasarımı ve elemanlarla etkileşim ve son olarak (davul rulosu) ...

Kılavuzları ve Kılavuzları Güncelleme!

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Biraz da platformun işlevselliğindeki değişikliklerden bahsedelim.

Genel değişiklikler ve düzeltmeler

Temel işlevselliğe Harici API İsteği (Beta) düzenleyicisi eklendi.

Uç nokta URL'lerinde birden çok parametre için destek eklendi.

REST arayüzü için PATCH yöntemi eklendi.

Web uygulamalarında formların çalışma mekanizması geliştirildi: veri modellerinin açıklanması mevcuttur.

Veri modeli düzenleyicisinin model bağlantı ayarlarında farklı modellerden kayıtların otomatik olarak bağlanması işlevi kaldırıldı

Oluşturulan uygulamalar için Swagger'ı başlattı.

Öğeleri değiştirme, yeniden adlandırma ve kaydetme ile ilgili birkaç hata düzeltildi.

Mesaj kullanıcı arayüzü sistemi geliştirildi.

Modüller

Modüller artık yalnızca kurulumdan önce değil, kurulumdan sonra da yapılandırılabilir.

iCalendar: Yeni bir Etkinlik Oluştur bloğu, bir takvim etkinliği oluşturur.

Kripto: anahtar oluşturma, AES şifreleme/şifre çözme, EDS oluşturma ve doğrulama için eklenen bloklar.

Yetkilendirme , temel işlevselliğin bir parçası haline geldi, artık kaldırılamaz.

Özel SMTP , 1.1 sürümüne güncellendi: mesaj alanlarıyla tam teşekküllü çalışma, kopyaları ve harflerin gizli kopyalarını destekler.

Autodesk Partner API , sürüm 1.2'ye güncellendi: Yeni uç noktalar için destek eklendi , Bakımdan Abonelik Anahtarına Geçiş.

Yeni modüller:

IP Filtresi - Middleware aracılığıyla uç noktalar için IP filtreleme ayarları sağlar.

Yakınlaştırma - video konferans yapmayı mümkün kılar.

Evrensel Harita, MapBox Haritası, Google Haritalar - mobil uygulamalar için harita modülleri.

Görüntü - görüntü işleme için bir modül: oluşturma, yeniden boyutlandırma, kırpma, dönüştürme.

Veri modelleri

Otomatik olarak oluşturulan sayfada bir Izgara öğesi olduğunda şemanın kaydedilmesiyle ilgili bir hata düzeltildi.

Veri tipleri

TimeSpan , bir zaman aralığı (tek bir değişken ve bir dizi) için yeni bir türdür.

Tarih ve Saat veri türleri artık aralık filtrelemeyi destekliyor.

İş süreçleri

Uygulama Bilgisi bloğuna mevcut yayın planının türü hakkında bilgi eklendi (artık iş süreçlerinde mevcut plandaki koşulları ayarlayabilirsiniz.

DateTime ve Time türleriyle işlemler için milisaniye desteği eklendi

Veri modelleri için otomatik olarak oluşturulan Yama yöntemleri eklendi.

Uygulama arka ucunun günlüğüne rastgele iletiler yazmak için Günlük Yazma bloğunun mantığı iyileştirildi.

İş mantığı tasarımcısının çalışmasındaki birkaç küçük hata düzeltildi.

Uç noktaları ve iş süreçlerini birbirine bağlama mekanizması iyileştirildi.

Yeni yapı taşları:

Mod - kalanla tamsayı bölme işlemini gerçekleştirir.

Ayrıştırma CSV dosyası, Ayrıştırma XLS dosyası, Ayrıştırma XLSX dosyası - CSV, XLS ve XLSX dosyalarından veri ayıklayın.

Dizi Öğesi - bir diziyi (herhangi bir türden) ve bir dizini girdi olarak kabul eder, çıktıda belirli bir dizine sahip bir dizi öğesi döndürür.

E-postaya - alınan verilerin bir e-posta adresi olup olmadığını kontrol eder ve bunu e- posta türüne dönüştürür.

İstek Başlığını Al , uç nokta bağlamından isteğe bağlı bir istek üstbilgisini okur.

Yanıt Başlığını Ayarla , uç nokta bağlamına rastgele bir yanıt üstbilgisi yazar.

Dizeyi Doğrula (Regex) - dizenin belirtilen kalıpla eşleşip eşleşmediğini kontrol eder.

Bölünmüş Dize - bir dizeyi bir dizi dizeye böler.

FromBase64 bloğu - verileri base64 biçiminden dizeye dönüştürür.

ağ uygulamaları

Uygulamaları yapılandırırken ve oluştururken oluşan birkaç hata düzeltildi.

Sunucu isteği olayının düzgün çalışması için onRequestSuccess ve onRequestError tetikleyicileri geri yüklendi.

Mobil uygulamalar

İşlevsellikteki birkaç küçük hata düzeltildi.

Oluştururken / klonlarken widget'lar ve simgeler için otomatik adlandırma eklendi.

Push bildirimlerindeki hatalar düzeltildi.

Varsayılan harita işlevi güncellendi.

Yeni widget'lar:

Video oynatıcı

Ses oynatıcı

Modüler harita widget'ları.

Çubuk Grafik, Çizgi Grafik, Pasta Grafik grafik widget'ları.

Appmaster mobil uygulaması (Android, IOS)

Hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri.

Yakında gelecek

İş süreçlerini sıralamak için gruplar.

Mobil Uygulamalar ve Android uygulamaları için Enum widget'larının çeşitli tasarımı.

Google Çeviri ve Google E-Tablolar modülleri.

Modülleri güncellemek için yeni şema.

Web uygulaması bileşenleri için uç noktalarla çalışmak için geliştirilmiş mekanizma.

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