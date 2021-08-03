Июль выдался жарким. Мы добавили еще больше модулей, элементов и настроек. Отловили и пофиксили целый рой багов. Улучшили дизайн интерфейса и взаимодействие с элементами, и наконец-то (барабанная дробь)…

Обновляем Guides and Manuals!

Теперь там регулярно появляются новые описания, обучающие материалы, примеры и видеоинструкции. Обязательно пишите нам, какая информация и в каком формате нужна — добавим!

Отличная новость для RU комьюнити Appmaster.io

Мы создали раздел документации, телеграм-канал и чат техподдержки на русском языке! Присоединяйтесь!

Ну а теперь — об изменениях в функционале платформы.

Общие изменения и исправления

Добавили в базовый функционал редактор внешних запросов External API Request (Beta).

Добавлена поддержка множественных параметров в URL эндпоинтов.

Добавили метод PATCH для REST интерфейса.

Улучшен механизм работы форм в веб приложениях: доступно раскрытие моделей данных.

Удален функционал автоматической связи записей из разных моделей в настройках связи моделей редактора моделей данных

Снова запустили Swagger для сгенерированных приложений.

Исправили ряд ошибок, связанных с изменением, переименованием и сохранением элементов.

Улучшили систему UI сообщений.

Модули

Теперь модули можно настроить не только до, но и после установки.

iCalendar: новый блок Create Event создает событие календаря.

Crypto: добавили блоки генерация ключей, AES шифрования / дешифрования, формирования и проверки ЭЦП.

Auth стал частью базового функционала, теперь его нельзя удалить.

CustomSMTP обновлен до версии 1.1.: полноценная работа с полями сообщения, поддерживает копии и скрытые копии писем.

Autodesk Partner API обновлен до версии 1.2: добавлена поддержа новых эндпоинтов, удален Maintanance to Subscription Switch.

Новые модули:





IP Filter — настройки IP фильтрации для эндпоинтов через Middleware.

Mail Chimp#nbsp; — интеграция с серсисом почтовы рассылок MailChimp.

Zoom — возможность проводить видеоконференции в Zoom.

UniversalMaps, MapBoxMap, GoogleMaps — модули карт для мобильных приложений.

Image — модуль для обработки изображений: создание, изменения размера, обрезка, конвертация.

Модели данных

Исправлена ошибка сохранения схемы, когда на автоматически генерируемой странице есть элемент Grid.

Типы данных





TimeSpan — новый тип для временного интервала (единичная переменная и массив).

Типы данных Date и Time теперь поддерживают range-фильтрацию.

Бизнес-процессы

Добавили в блок App Info информацию о типе текущего плана публикации (теперь можно ставить условия на текущй план в бизнес-процессах.

Добавлена поддержка миллисекунд для операций с типами DateTime (ДатаВремя) и Time (Время)

Добавлена автоматическая генерация методов Patch для моделей данных.

Улучшена логика работы блока Write Log для записи произвольных сообщений в лог бэкенда приложения.

Исправили ряд мелких ошибок в работе дизайнера Business logic.

Улучшили механизм связывания данных эндпоинтов и бизнес-процессов.

Новые стандартные блоки:

Mod — выполняет целочисленное деление с вычислением остатка.

Parse CSV file, Parse XLS file, Parse XLSX file — извлекают данные из файлов CSV, XLS и XLSX.

Array Element — на вход принимает массив (любого типа) и индекс, на выходе отдает элемент массива с заданным индексом.

to Email — проверяет, являются ли принятые данные e-mail адресом и конвертирует их в формат email.

Get Request Header#nbsp;— читает произвольный заголовок запроса из контекста эндпоинта.

Set Response Header — записывает произвольный заголовок ответа в контекст эндпоинта.

Validate String (Regex) — проверяет строку на соответствие заданному регулярному выражению.

Split String — разделяет одну строку на массив строк, используя заданные пользователем разделители.

FromBase64 — переводит данные из формата base64 в string.

Web Apps

Исправили ряд ошибок, возникающих при настройке и генерации приложений.

Восстановили правильную работу onRequestSuccess и onRequestError триггеров для события Serverrequest.

Mobile Apps

Исправили ряд мелких ошибок в функционале.

Добавили автоименование для виджетов и иконок при создании / клонировании.

Исправили ошибки в работе push-уведомлений.

Обновили функционал карт по умолчанию.

Новые виджеты:

Videoplayer

Audioplayer

Виджеты диаграмм Bar Chart, Line Chart, Pie Chart.

Модульные виджеты карт.

Мобильное приложение Appmaster (Android, IOS)

Исправили ряд ошибок, улучшили производительность.

Совсем скоро

Группы для сортировки бизнес-процессов.

Разнообразный дизайн Enum виджетов для Mobile Apps и Android-приложений.

Модули GoogleTranslate и Google Sheets.

Новая схема обновления модулей.

Улучшенный механизм работы с эндпоинтами у компонентов веб-приложений.