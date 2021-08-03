Июль выдался жарким. Мы добавили еще больше модулей, элементов и настроек. Отловили и пофиксили целый рой багов. Улучшили дизайн интерфейса и взаимодействие с элементами, и наконец-то (барабанная дробь)…
Обновляем Guides and Manuals!
Теперь там регулярно появляются новые описания, обучающие материалы, примеры и видеоинструкции. Обязательно пишите нам, какая информация и в каком формате нужна — добавим!
Отличная новость для RU комьюнити Appmaster.io
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Ну а теперь — об изменениях в функционале платформы.
Общие изменения и исправления
- Добавили в базовый функционал редактор внешних запросов External API Request (Beta).
- Добавлена поддержка множественных параметров в URL эндпоинтов.
- Добавили метод PATCH для REST интерфейса.
- Улучшен механизм работы форм в веб приложениях: доступно раскрытие моделей данных.
- Удален функционал автоматической связи записей из разных моделей в настройках связи моделей редактора моделей данных
- Снова запустили Swagger для сгенерированных приложений.
- Исправили ряд ошибок, связанных с изменением, переименованием и сохранением элементов.
- Улучшили систему UI сообщений.
Модули
- Теперь модули можно настроить не только до, но и после установки.
- iCalendar: новый блок Create Event создает событие календаря.
- Crypto: добавили блоки генерация ключей, AES шифрования / дешифрования, формирования и проверки ЭЦП.
- Auth стал частью базового функционала, теперь его нельзя удалить.
- CustomSMTP обновлен до версии 1.1.: полноценная работа с полями сообщения, поддерживает копии и скрытые копии писем.
- Autodesk Partner API обновлен до версии 1.2: добавлена поддержа новых эндпоинтов, удален Maintanance to Subscription Switch.
Новые модули:
- IP Filter — настройки IP фильтрации для эндпоинтов через Middleware.
- Mail Chimp#nbsp; — интеграция с серсисом почтовы рассылок MailChimp.
- Zoom — возможность проводить видеоконференции в Zoom.
- UniversalMaps, MapBoxMap, GoogleMaps — модули карт для мобильных приложений.
- Image — модуль для обработки изображений: создание, изменения размера, обрезка, конвертация.
Модели данных
- Исправлена ошибка сохранения схемы, когда на автоматически генерируемой странице есть элемент Grid.
Типы данных
- TimeSpan — новый тип для временного интервала (единичная переменная и массив).
- Типы данных Date и Time теперь поддерживают range-фильтрацию.
Бизнес-процессы
- Добавили в блок App Info информацию о типе текущего плана публикации (теперь можно ставить условия на текущй план в бизнес-процессах.
- Добавлена поддержка миллисекунд для операций с типами DateTime (ДатаВремя) и Time (Время)
- Добавлена автоматическая генерация методов Patch для моделей данных.
- Улучшена логика работы блока Write Log для записи произвольных сообщений в лог бэкенда приложения.
- Исправили ряд мелких ошибок в работе дизайнера Business logic.
- Улучшили механизм связывания данных эндпоинтов и бизнес-процессов.
Новые стандартные блоки:
- Mod — выполняет целочисленное деление с вычислением остатка.
- Parse CSV file, Parse XLS file, Parse XLSX file — извлекают данные из файлов CSV, XLS и XLSX.
- Array Element — на вход принимает массив (любого типа) и индекс, на выходе отдает элемент массива с заданным индексом.
- to Email — проверяет, являются ли принятые данные e-mail адресом и конвертирует их в формат email.
- Get Request Header#nbsp;— читает произвольный заголовок запроса из контекста эндпоинта.
- Set Response Header — записывает произвольный заголовок ответа в контекст эндпоинта.
- Validate String (Regex) — проверяет строку на соответствие заданному регулярному выражению.
- Split String — разделяет одну строку на массив строк, используя заданные пользователем разделители.
- FromBase64 — переводит данные из формата base64 в string.
Web Apps
- Исправили ряд ошибок, возникающих при настройке и генерации приложений.
- Восстановили правильную работу onRequestSuccess и onRequestError триггеров для события Serverrequest.
Mobile Apps
- Исправили ряд мелких ошибок в функционале.
- Добавили автоименование для виджетов и иконок при создании / клонировании.
- Исправили ошибки в работе push-уведомлений.
- Обновили функционал карт по умолчанию.
Новые виджеты:
- Videoplayer
- Audioplayer
- Виджеты диаграмм Bar Chart, Line Chart, Pie Chart.
- Модульные виджеты карт.
Мобильное приложение Appmaster (Android, IOS)
Исправили ряд ошибок, улучшили производительность.
Совсем скоро
- Группы для сортировки бизнес-процессов.
- Разнообразный дизайн Enum виджетов для Mobile Apps и Android-приложений.
- Модули GoogleTranslate и Google Sheets.
- Новая схема обновления модулей.
- Улучшенный механизм работы с эндпоинтами у компонентов веб-приложений.
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