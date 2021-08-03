Июль выдался жарким. Мы добавили еще больше модулей, элементов и настроек. Отловили и пофиксили целый рой багов. Улучшили дизайн интерфейса и взаимодействие с элементами, и наконец-то (барабанная дробь)…

Обновляем Guides and Manuals!

Теперь там регулярно появляются новые описания, обучающие материалы, примеры и видеоинструкции. Обязательно пишите нам, какая информация и в каком формате нужна — добавим!

Отличная новость для RU комьюнити Appmaster.io

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Ну а теперь — об изменениях в функционале платформы.

Общие изменения и исправления

  • Добавили в базовый функционал редактор внешних запросов External API Request (Beta).
  • Добавлена поддержка множественных параметров в URL эндпоинтов.
  • Добавили метод PATCH для REST интерфейса.
  • Улучшен механизм работы форм в веб приложениях: доступно раскрытие моделей данных.
  • Удален функционал автоматической связи записей из разных моделей в настройках связи моделей редактора моделей данных
  • Снова запустили Swagger для сгенерированных приложений.
  • Исправили ряд ошибок, связанных с изменением, переименованием и сохранением элементов.
  • Улучшили систему UI сообщений.

Модули

  • Теперь модули можно настроить не только до, но и после установки.
  • iCalendar: новый блок Create Event создает событие календаря.
  • Crypto: добавили блоки генерация ключей, AES шифрования / дешифрования, формирования и проверки ЭЦП.
  • Auth стал частью базового функционала, теперь его нельзя удалить.
  • CustomSMTP обновлен до версии 1.1.: полноценная работа с полями сообщения, поддерживает копии и скрытые копии писем.
  • Autodesk Partner API обновлен до версии 1.2: добавлена поддержа новых эндпоинтов, удален Maintanance to Subscription Switch.

Новые модули:


  • IP Filter — настройки IP фильтрации для эндпоинтов через Middleware.
  • Mail Chimp#nbsp; — интеграция с серсисом почтовы рассылок MailChimp.
  • Zoom — возможность проводить видеоконференции в Zoom.
  • UniversalMaps, MapBoxMap, GoogleMaps — модули карт для мобильных приложений.
  • Image — модуль для обработки изображений: создание, изменения размера, обрезка, конвертация.

Модели данных

  • Исправлена ошибка сохранения схемы, когда на автоматически генерируемой странице есть элемент Grid.

Типы данных


  • TimeSpan — новый тип для временного интервала (единичная переменная и массив).
  • Типы данных Date и Time теперь поддерживают range-фильтрацию.

Бизнес-процессы

  • Добавили в блок App Info информацию о типе текущего плана публикации (теперь можно ставить условия на текущй план в бизнес-процессах.
  • Добавлена поддержка миллисекунд для операций с типами DateTime (ДатаВремя) и Time (Время)
  • Добавлена автоматическая генерация методов Patch для моделей данных.
  • Улучшена логика работы блока Write Log для записи произвольных сообщений в лог бэкенда приложения.
  • Исправили ряд мелких ошибок в работе дизайнера Business logic.
  • Улучшили механизм связывания данных эндпоинтов и бизнес-процессов.

Новые стандартные блоки:

  • Mod — выполняет целочисленное деление с вычислением остатка.
  • Parse CSV file, Parse XLS file, Parse XLSX file — извлекают данные из файлов CSV, XLS и XLSX.
  • Array Element — на вход принимает массив (любого типа) и индекс, на выходе отдает элемент массива с заданным индексом.
  • to Email — проверяет, являются ли принятые данные e-mail адресом и конвертирует их в формат email.
  • Get Request Header#nbsp;— читает произвольный заголовок запроса из контекста эндпоинта.
  • Set Response Header — записывает произвольный заголовок ответа в контекст эндпоинта.
  • Validate String (Regex) — проверяет строку на соответствие заданному регулярному выражению.
  • Split String — разделяет одну строку на массив строк, используя заданные пользователем разделители.
  • FromBase64 — переводит данные из формата base64 в string.

Web Apps

  • Исправили ряд ошибок, возникающих при настройке и генерации приложений.
  • Восстановили правильную работу onRequestSuccess и onRequestError триггеров для события Serverrequest.

Mobile Apps

  • Исправили ряд мелких ошибок в функционале.
  • Добавили автоименование для виджетов и иконок при создании / клонировании.
  • Исправили ошибки в работе push-уведомлений.
  • Обновили функционал карт по умолчанию.

Новые виджеты:

  • Videoplayer
  • Audioplayer
  • Виджеты диаграмм Bar Chart, Line Chart, Pie Chart.
  • Модульные виджеты карт.

Мобильное приложение Appmaster (Android, IOS)

Исправили ряд ошибок, улучшили производительность.

Совсем скоро

  • Группы для сортировки бизнес-процессов.
  • Разнообразный дизайн Enum виджетов для Mobile Apps и Android-приложений.
  • Модули GoogleTranslate и Google Sheets.
  • Новая схема обновления модулей.
  • Улучшенный механизм работы с эндпоинтами у компонентов веб-приложений.

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