O mês de julho foi realmente quente. Adicionamos ainda mais módulos, elementos e configurações. Corrigimos um monte de bugs. Melhor design de interface e interação com os elementos e, finalmente, (rufar os tambores) ...

Atualizando Guias e Manuais!

Agora, novas descrições, tutoriais , exemplos e instruções em vídeo são regularmente postados lá. Não se esqueça de nos escrever as informações necessárias e em que formato - nós adicionaremos!

Boas notícias para a comunidade Appmaster.io RU

Criamos uma seção de documentação , um canal de telegrama e um chat de suporte técnico em russo! Junte-se a nós!

Vamos falar sobre as mudanças na funcionalidade da plataforma.

Mudanças e correções gerais

Adicionado o editor de Solicitação de API Externa (Beta) à funcionalidade básica.

Adicionado suporte para vários parâmetros em URLs de endpoint.

Adicionado método PATCH para a interface REST .

O mecanismo de trabalho de formulários em aplicações web foi melhorado: a divulgação de modelos de dados está disponível.

Removida a funcionalidade de vinculação automática de registros de diferentes modelos nas configurações de vinculação de modelo do editor de modelo de dados

Lançado o Swagger para os aplicativos gerados.

Correção de vários bugs relacionados à alteração, renomeação e salvamento de elementos.

Melhorou o sistema de IU de mensagens.

Módulos

Os módulos agora podem ser configurados não apenas antes, mas também após a instalação.

iCalendar: Um novo bloco Criar Evento cria um evento de calendário.

Crypto: blocos adicionados para geração de chave, criptografia / descriptografia AES, geração de EDS e verificação.

O Auth tornou-se parte da funcionalidade básica, agora não pode ser removido.

O SMTP personalizado foi atualizado para a versão 1.1 .: trabalho completo com campos de mensagem, oferece suporte a cópias e cópias ocultas de cartas.

Autodesk Partner API atualizado para a versão 1.2: adicionado suporte para novos terminais removidos Manutenção do switch de assinatura.

Novos módulos:

Filtro de IP - fornece configurações de filtragem de IP para endpoints via Middleware.

Zoom - possibilita a realização de videoconferências.

Mapa universal, mapa MapBox, Google Maps - módulos de mapa para aplicativos móveis.

Imagem - um módulo para processamento de imagem: criação, redimensionamento, corte, conversão.

Modelos de dados

Corrigido um bug ao salvar o esquema quando há um elemento Grid na página gerada automaticamente.

Tipos de dados

TimeSpan é um novo tipo de intervalo de tempo (uma única variável e uma matriz).

Os tipos de dados Data e Hora agora oferecem suporte à filtragem de intervalo.

Processos de negócios

Adicionadas informações sobre o tipo do plano de publicação atual ao bloco App Info (agora você pode definir condições no plano atual nos processos de negócios.

Adicionado suporte para milissegundos para operações com os tipos DateTime e Time

Adicionada geração automática de métodos de Patch para modelos de dados.

Aprimorou a lógica do bloco Write Log para escrever mensagens arbitrárias no log do back-end do aplicativo.

Correção de vários pequenos bugs no trabalho do designer de lógica de negócios.

Melhorou o mecanismo para vincular terminais e processos de negócios.

Novos blocos de construção:

Mod - executa a divisão inteira com o resto.

Analisar arquivo CSV, Analisar arquivo XLS, Analisar arquivo XLSX - extrair dados de arquivos CSV, XLS e XLSX.

Elemento de matriz - aceita uma matriz (de qualquer tipo) e um índice como entrada, retorna um elemento de matriz com um determinado índice na saída.

para e-mail - verifica se os dados recebidos são um endereço de e-mail e os converte para o tipo de e- mail .

Get Request Header lê um cabeçalho de solicitação arbitrário do contexto do terminal.

Set Response Header grava um cabeçalho de resposta arbitrário no contexto do terminal.

Validar String (Regex) - verifica se a string corresponde ao padrão especificado.

Split String - divide uma string em um array de strings.

Bloco FromBase64 - converte dados do formato base64 em string.

Aplicativos da web

Correção de vários erros que ocorriam durante a configuração e geração de aplicativos.

Restaurados os gatilhos onRequestSuccess e onRequestError para que o evento de solicitação do servidor funcione corretamente.

Aplicativos móveis

Vários pequenos bugs na funcionalidade foram corrigidos.

Adicionada nomenclatura automática para widgets e ícones ao criar / clonar.

Bugs corrigidos em notificações push.

Atualizada a funcionalidade de mapa padrão.

Novos widgets:

Reprodutor de vídeo

Tocador de Áudio

Widgets de mapa modular.

Widgets de gráfico de barras, gráfico de linha e gráfico de pizza.

Aplicativo móvel Appmaster (Android, IOS)

Correções de bugs e melhorias de desempenho.

Em breve

Grupos para classificar processos de negócios.

O design diversificado de widgets Enum para aplicativos móveis e aplicativos Android.

Módulos do Google Tradutor e do Google Sheets.

Novo esquema para atualização de módulos.

Mecanismo aprimorado para trabalhar com terminais para componentes de aplicativos da web.

Não perca as atualizações importantes e o novo “Como construir” - siga-nos no Twitter e no Telegram !