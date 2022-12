Il mese di luglio è stato davvero caldo. Abbiamo aggiunto ancora più moduli, elementi e impostazioni. Abbiamo risolto un gran numero di bug. Abbiamo migliorato il design dell'interfaccia e l'interazione con gli elementi, e infine (rullo di tamburi)

Aggiornamento di guide e manuali!

Ora vengono regolarmente pubblicate nuove descrizioni, tutorial, esempi e istruzioni video. Assicuratevi di scriverci quali informazioni sono necessarie e in quale formato: le aggiungeremo!

Grandi novità per la comunità di Appmaster.io RU

Abbiamo creato una sezione di documentazione, un canale telegram e una chat di supporto tecnico! Unitevi a noi!

Parliamo dei cambiamenti apportati alle funzionalità della piattaforma.

Modifiche e correzioni generali

Aggiunto l'editor External API Request (Beta) alle funzionalità di base.

Aggiunto il supporto per parametri multipli negli URL degli endpoint.

Aggiunto il metodo PATCH per l'interfaccia REST.

È stato migliorato il meccanismo di funzionamento dei moduli nelle applicazioni web: è disponibile la divulgazione dei modelli di dati.

Rimossa la funzionalità di collegamento automatico dei record di modelli diversi nelle impostazioni di collegamento dei modelli dell'editor dei modelli di dati.

Lanciato Swagger per le applicazioni generate.

Risolti diversi bug relativi alla modifica, alla ridenominazione e al salvataggio degli elementi.

Migliorato il sistema dell'interfaccia utente dei messaggi.

Moduli

I moduli possono ora essere configurati non solo prima, ma anche dopo l'installazione.

iCalendario: Un nuovo blocco Crea evento crea un evento di calendario.

Crittografia: aggiunti blocchi per la generazione di chiavi, la crittografia/decrittografia AES, la generazione di EDS e la verifica.

L'autorizzazione è diventata parte della funzionalità di base, ora non può essere rimossa.

SMTP personalizzato è stato aggiornato alla versione 1.1.: lavoro completo con i campi dei messaggi, supporto delle copie e copie cieche delle lettere.

Autodesk Partner API è stata aggiornata alla versione 1.2: è stato aggiunto il supporto per nuovi endpoint e rimossa la manutenzione di Subscription Switch.

Nuovi moduli:

Filtro IP - fornisce impostazioni di filtraggio IP per gli endpoint tramite Middleware.

Zoom - consente di effettuare videoconferenze.

Universal Map, MapBox Map, Google Maps - moduli di mappe per applicazioni mobili.

Image - modulo per l'elaborazione delle immagini: creazione, ridimensionamento, ritaglio, conversione.

Modelli di dati

È stato risolto un problema di salvataggio dello schema quando nella pagina generata automaticamente è presente un elemento Grid .

Tipi di dati

TimeSpan è un nuovo tipo per un intervallo di tempo (una variabile singola e un array).

I tipi di dati Date e Time supportano ora il filtraggio degli intervalli.

Processi aziendali

Aggiunte informazioni sul tipo di piano di pubblicazione corrente al blocco App Info (ora è possibile impostare condizioni sul piano corrente nei processi aziendali.

Aggiunto il supporto per i millisecondi per le operazioni con i tipi DateTime e Time.

Aggiunta la generazione automatica dei metodi Patch per i modelli di dati.

Migliorata la logica del blocco Write Log per la scrittura di messaggi arbitrari nel log del backend dell'applicazione.

Risolti alcuni bug minori nel lavoro del Business logic designer.

Migliorato il meccanismo di collegamento tra endpoint e processi aziendali.

Nuovi blocchi di costruzione:

Mod - esegue la divisione di interi con resto.

Parse CSV file, Parse XLS file, Parse XLSX file - estrae i dati da file CSV, XLS e XLSX.

Array Element - accetta in ingresso una matrice (di qualsiasi tipo) e un indice; in uscita restituisce un elemento della matrice con un determinato indice.

to Email - verifica se i dati ricevuti sono un indirizzo e-mail e li converte nel tipo di e-mail.

Get Request Header legge un'intestazione di richiesta arbitraria dal contesto dell'endpoint.

Set Response Header scrive un'intestazione di risposta arbitraria nel contesto dell'endpoint.

Validate String (Regex) - verifica se la stringa corrisponde al modello specificato.

Split String - divide una stringa in un array di stringhe.

FromBase64 block - converte i dati dal formato base64 a stringa.

Applicazioni Web

Corretti diversi errori che si verificavano durante la configurazione e la generazione delle applicazioni.

Ripristinati i trigger onRequestSuccess e onRequestError per il corretto funzionamento dell'evento Server request .

Applicazioni mobili

Sono stati corretti diversi bug minori nella funzionalità.

Aggiunto il nome automatico per i widget e le icone durante la creazione/clonazione.

Sono stati corretti alcuni bug nelle notifiche push.

Aggiornata la funzionalità della mappa predefinita.

Nuovi widget:

Lettore video

Lettore audio

Widget mappa modulari.

Grafico a barre, grafico a linee, grafico a torta.

Applicazione mobile Appmaster (Android, IOS)

Correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni.

Prossimamente

Gruppi per ordinare i processi aziendali.

Design diversificato dei widget Enum per le applicazioni mobili e Android.

Moduli Google Translate e Google Sheets.

Nuovo schema per l'aggiornamento dei moduli.

Meccanismo migliorato per lavorare con gli endpoint dei componenti delle applicazioni web.

