Le mois de juillet fut en effet chaud. Nous avons ajouté encore plus de modules, d'éléments et de paramètres. Nous avons corrigé tout un tas de bugs. Amélioration de la conception de l'interface et de l'interaction avec les éléments, et enfin (roulement de tambour) ...

Mise à jour des guides et manuels !

Désormais, de nouvelles descriptions, tutoriels , exemples et instructions vidéo y sont régulièrement publiés. Assurez-vous de nous écrire quelles informations sont nécessaires et dans quel format - nous les ajouterons !

Bonne nouvelle pour la communauté Appmaster.io RU

Nous avons créé une section de documentation , un canal de télégramme et un chat de support technique en russe ! Rejoignez-nous!

Parlons des changements dans les fonctionnalités de la plate-forme.

Modifications et correctifs généraux

Ajout de l'éditeur de demande d'API externe (bêta) à la fonctionnalité de base.

Ajout de la prise en charge de plusieurs paramètres dans les URL de point de terminaison.

Ajout de la méthode PATCH pour l'interface REST .

Le mécanisme de travail des formulaires dans les applications web a été amélioré : la divulgation de modèles de données est disponible.

Suppression de la fonctionnalité de liaison automatique des enregistrements de différents modèles dans les paramètres de liaison de modèle de l'éditeur de modèle de données

Lancement de Swagger pour les applications générées.

Correction de plusieurs bugs liés à la modification, au changement de nom et à l'enregistrement d'éléments.

Amélioration du système d'interface utilisateur des messages.

Modules

Les modules peuvent désormais être configurés non seulement avant, mais aussi après l'installation.

iCalendar : un nouveau bloc Créer un événement crée un événement de calendrier.

Crypto : ajout de blocs pour la génération de clés, le cryptage/décryptage AES, la génération EDS et la vérification.

L'authentification fait désormais partie de la fonctionnalité de base, elle ne peut désormais plus être supprimée.

SMTP personnalisé a été mis à jour vers la version 1.1. : fonctionnement à part entière avec les champs de message, prend en charge les copies et les copies cachées des lettres.

API partenaire Autodesk mise à jour vers la version 1.2 : ajout de la prise en charge des nouveaux points de terminaison supprimé Maintenance du commutateur d'abonnement.

Nouveaux modules :

Filtre IP - fournit des paramètres de filtrage IP pour les points de terminaison via Middleware.

Zoom - permet de réaliser des visioconférences.

Carte universelle, MapBox Map, Google Maps - modules cartographiques pour applications mobiles.

Image - un module de traitement d'image : création, redimensionnement, recadrage, conversion.

Modèles de données

Correction d'un bug avec l'enregistrement du schéma lorsqu'il y a un élément Grid sur la page générée automatiquement.

Types de données

TimeSpan est un nouveau type pour un intervalle de temps (une seule variable et un tableau).

Les types de données Date et Heure prennent désormais en charge le filtrage par plage.

Processus d'affaires

Ajout d'informations sur le type du plan de publication actuel au bloc Infos sur l'application (vous pouvez désormais définir des conditions sur le plan actuel dans les processus métier.

Ajout de la prise en charge des millisecondes pour les opérations avec les types DateTime et Time

Ajout de la génération automatique de méthodes Patch pour les modèles de données.

Amélioration de la logique du bloc Write Log pour écrire des messages arbitraires dans le journal du backend de l'application.

Correction de plusieurs bugs mineurs dans le travail du concepteur de logique métier.

Amélioration du mécanisme de liaison des points de terminaison et des processus métier.

Nouveaux blocs de construction :

Mod - effectue une division entière avec reste.

Parse CSV file, Parse XLS file, Parse XLSX file - extrait les données des fichiers CSV, XLS et XLSX.

Élément de tableau - accepte un tableau (de tout type) et un index en entrée, renvoie un élément de tableau avec un index donné en sortie.

vers e-mail - vérifie si les données reçues sont une adresse e-mail et les convertit en type d'e- mail .

Get Request Header lit un en-tête de requête arbitraire à partir du contexte du point de terminaison.

Set Response Header écrit un en-tête de réponse arbitraire dans le contexte du point de terminaison.

Valider la chaîne (Regex) - vérifie si la chaîne correspond au modèle spécifié.

Split String - divise une chaîne en un tableau de chaînes.

Bloc FromBase64 - convertit les données du format base64 en chaîne.

Applications Web

Correction de plusieurs erreurs qui se produisaient lors de la configuration et de la génération d'applications.

Restauration des déclencheurs onRequestSuccess et onRequestError pour que l'événement de demande de serveur fonctionne correctement.

Application mobile

Plusieurs bugs mineurs de fonctionnalité ont été corrigés.

Ajout d'un nommage automatique pour les widgets et les icônes lors de la création/clonage.

Correction de bugs dans les notifications push.

Mise à jour de la fonctionnalité de carte par défaut.

Nouveaux widgets :

Lecteur vidéo

Lecteur audio

Widgets cartographiques modulaires.

Graphique à barres, graphique linéaire, widgets de graphique à secteurs.

Application mobile Appmaster (Android, IOS)

Corrections de bugs et améliorations des performances.

À venir

Groupes de tri des processus métier.

La conception diversifiée des widgets Enum pour les applications mobiles et les applications Android.

Modules Google Translate et Google Sheets.

Nouveau schéma de mise à jour des modules.

Mécanisme amélioré pour travailler avec les points de terminaison pour les composants d'application Web.

Ne manquez pas les mises à jour importantes et les nouveaux "Comment construire" - suivez-nous sur Twitter et Telegram !