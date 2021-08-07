كان شهر يوليو حارًا بالفعل. لقد أضفنا المزيد من الوحدات النمطية والعناصر والإعدادات. أصلحنا مجموعة كاملة من الأخطاء. تحسين تصميم الواجهة والتفاعل مع العناصر ، وأخيرًا (لفة الأسطوانة) ...
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دعنا نتحدث عن التغييرات في وظائف النظام الأساسي.
تغييرات وإصلاحات عامة
- تمت إضافة محرر طلب API الخارجي (تجريبي) إلى الوظائف الأساسية.
- تمت إضافة دعم لمعلمات متعددة في عناوين URL لنقطة النهاية.
- تمت إضافة طريقة التصحيح لواجهة REST .
- تم تحسين آلية عمل النماذج في تطبيقات الويب: الكشف عن نماذج البيانات متاح.
- تمت إزالة وظيفة الارتباط التلقائي للسجلات من نماذج مختلفة في إعدادات ارتباط النموذج لمحرر نموذج البيانات
- إطلاق Swagger للتطبيقات التي تم إنشاؤها.
- تم إصلاح العديد من الأخطاء المتعلقة بتغيير العناصر وإعادة تسميتها وحفظها.
- تحسين نظام واجهة المستخدم للرسائل.
الوحدات
- يمكن الآن تكوين الوحدات النمطية ليس فقط قبل التثبيت ، ولكن أيضًا بعد التثبيت.
- iCalendar: تنشئ كتلة إنشاء حدث جديدة حدثًا في التقويم.
- التشفير: كتل مضافة لتوليد المفاتيح وتشفير / فك تشفير AES وإنشاء EDS والتحقق.
- أصبحت المصادقة جزءًا من الوظيفة الأساسية ، والآن لا يمكن إزالتها.
- تم تحديث SMTP المخصص إلى الإصدار 1.1: عمل كامل مع حقول الرسائل ودعم النسخ والنسخ المخفية للرسائل.
- تم تحديث Autodesk Partner API إلى الإصدار 1.2: تمت إضافة دعم لنقاط النهاية الجديدة التي تمت إزالتها الصيانة إلى مفتاح الاشتراك.
وحدات جديدة:
- عامل تصفية IP - يوفر إعدادات تصفية IP لنقاط النهاية عبر البرامج الوسيطة.
- Zoom - يجعل من الممكن إجراء مؤتمرات الفيديو.
- Universal Map ، MapBox Map ، خرائط Google - وحدات خرائط لتطبيقات الهاتف المحمول.
- صورة - وحدة لمعالجة الصور: الإنشاء ، وتغيير الحجم ، والقص ، والتحويل.
نماذج البيانات
- تم إصلاح الخلل في حفظ المخطط عندما يكون هناك عنصر شبكة في الصفحة التي تم إنشاؤها تلقائيًا.
أنواع البيانات
- TimeSpan هو نوع جديد لفاصل زمني (متغير واحد ومصفوفة).
- تدعم أنواع بيانات التاريخ والوقت الآن تصفية النطاق.
العمليات التجارية
- تمت إضافة معلومات حول نوع خطة النشر الحالية إلى كتلة معلومات التطبيق (يمكنك الآن تعيين شروط على الخطة الحالية في عمليات الأعمال.
- تمت إضافة دعم للميلي ثانية للعمليات بأنواع التاريخ والوقت
- تمت إضافة الإنشاء التلقائي لطرق التصحيح لنماذج البيانات.
- تم تحسين منطق كتلة سجل الكتابة لكتابة رسائل عشوائية إلى سجل الواجهة الخلفية للتطبيق.
- تم إصلاح العديد من الأخطاء الطفيفة في عمل مصمم منطق الأعمال.
- تحسين آلية ربط نقاط النهاية والعمليات التجارية.
لبنات بناء جديدة:
- وزارة الدفاع - ينفذ قسمة عدد صحيح مع الباقي.
- تحليل ملف CSV وملف تحليل XLS وملف تحليل XLSX - استخراج البيانات من ملفات CSV و XLS و XLSX.
- Array Element - يقبل مصفوفة (من أي نوع) والفهرس كمدخلات ، ويعيد عنصر مصفوفة بفهرس معين في المخرجات.
- إلى بريد إلكتروني - يتحقق مما إذا كانت البيانات المستلمة عبارة عن عنوان بريد إلكتروني ويحولها إلى نوع البريد الإلكتروني .
- يقوم Get Request Header بقراءة رأس طلب عشوائي من سياق نقطة النهاية.
- يقوم Set Response Header بكتابة رأس استجابة عشوائية إلى سياق نقطة النهاية.
- Validate String (Regex) - للتحقق مما إذا كانت السلسلة تطابق النمط المحدد.
- تقسيم السلسلة - يقسم سلسلة واحدة إلى مصفوفة من السلاسل.
- كتلة FromBase64 - تحويل البيانات من تنسيق base64 إلى سلسلة.
تطبيقات الويب
- تم إصلاح العديد من الأخطاء التي حدثت أثناء تكوين التطبيقات وإنشاءها.
- استعادة مشغلات onRequestSuccess و onRequestError لحدث طلب الخادم للعمل بشكل صحيح.
تطبيقات الموبايل
- تم إصلاح العديد من الأخطاء الطفيفة في الوظائف.
- تمت إضافة التسمية التلقائية للحاجيات والرموز عند الإنشاء / الاستنساخ.
- إصلاح الخلل في دفع الإخطارات.
- تم تحديث وظيفة الخريطة الافتراضية.
الحاجيات الجديدة:
- مشغل فديوهات
- مشغل الصوت
- الحاجيات خريطة معيارية.
- عناصر واجهة استخدام المخطط الشريطي ، المخطط الخطي ، المخطط الدائري.
تطبيق Appmaster للجوال (Android ، IOS)
إصلاحات الشوائب وتحسينات في الأداء.
قريبا
- مجموعات لفرز العمليات التجارية.
- التصميم المتنوع لعناصر واجهة المستخدم Enum لتطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات Android.
- وحدات ترجمة Google وجداول بيانات Google.
- مخطط جديد لتحديث الوحدات.
- آلية محسنة للعمل مع نقاط النهاية لمكونات تطبيقات الويب.
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