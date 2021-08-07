كان شهر يوليو حارًا بالفعل. لقد أضفنا المزيد من الوحدات النمطية والعناصر والإعدادات. أصلحنا مجموعة كاملة من الأخطاء. تحسين تصميم الواجهة والتفاعل مع العناصر ، وأخيرًا (لفة الأسطوانة) ...

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دعنا نتحدث عن التغييرات في وظائف النظام الأساسي.

تغييرات وإصلاحات عامة

تمت إضافة محرر طلب API الخارجي (تجريبي) إلى الوظائف الأساسية.

تمت إضافة دعم لمعلمات متعددة في عناوين URL لنقطة النهاية.

تمت إضافة طريقة التصحيح لواجهة REST .

تم تحسين آلية عمل النماذج في تطبيقات الويب: الكشف عن نماذج البيانات متاح.

تمت إزالة وظيفة الارتباط التلقائي للسجلات من نماذج مختلفة في إعدادات ارتباط النموذج لمحرر نموذج البيانات

إطلاق Swagger للتطبيقات التي تم إنشاؤها.

تم إصلاح العديد من الأخطاء المتعلقة بتغيير العناصر وإعادة تسميتها وحفظها.

تحسين نظام واجهة المستخدم للرسائل.

الوحدات

يمكن الآن تكوين الوحدات النمطية ليس فقط قبل التثبيت ، ولكن أيضًا بعد التثبيت.

iCalendar: تنشئ كتلة إنشاء حدث جديدة حدثًا في التقويم.

التشفير: كتل مضافة لتوليد المفاتيح وتشفير / فك تشفير AES وإنشاء EDS والتحقق.

أصبحت المصادقة جزءًا من الوظيفة الأساسية ، والآن لا يمكن إزالتها.

تم تحديث SMTP المخصص إلى الإصدار 1.1: عمل كامل مع حقول الرسائل ودعم النسخ والنسخ المخفية للرسائل.

تم تحديث Autodesk Partner API إلى الإصدار 1.2: تمت إضافة دعم لنقاط النهاية الجديدة التي تمت إزالتها الصيانة إلى مفتاح الاشتراك.

وحدات جديدة:

عامل تصفية IP - يوفر إعدادات تصفية IP لنقاط النهاية عبر البرامج الوسيطة.

Zoom - يجعل من الممكن إجراء مؤتمرات الفيديو.

Universal Map ، MapBox Map ، خرائط Google - وحدات خرائط لتطبيقات الهاتف المحمول.

صورة - وحدة لمعالجة الصور: الإنشاء ، وتغيير الحجم ، والقص ، والتحويل.

نماذج البيانات

تم إصلاح الخلل في حفظ المخطط عندما يكون هناك عنصر شبكة في الصفحة التي تم إنشاؤها تلقائيًا.

أنواع البيانات

TimeSpan هو نوع جديد لفاصل زمني (متغير واحد ومصفوفة).

تدعم أنواع بيانات التاريخ والوقت الآن تصفية النطاق.

العمليات التجارية

تمت إضافة معلومات حول نوع خطة النشر الحالية إلى كتلة معلومات التطبيق (يمكنك الآن تعيين شروط على الخطة الحالية في عمليات الأعمال.

تمت إضافة دعم للميلي ثانية للعمليات بأنواع التاريخ والوقت

تمت إضافة الإنشاء التلقائي لطرق التصحيح لنماذج البيانات.

تم تحسين منطق كتلة سجل الكتابة لكتابة رسائل عشوائية إلى سجل الواجهة الخلفية للتطبيق.

تم إصلاح العديد من الأخطاء الطفيفة في عمل مصمم منطق الأعمال.

تحسين آلية ربط نقاط النهاية والعمليات التجارية.

لبنات بناء جديدة:

وزارة الدفاع - ينفذ قسمة عدد صحيح مع الباقي.

تحليل ملف CSV وملف تحليل XLS وملف تحليل XLSX - استخراج البيانات من ملفات CSV و XLS و XLSX.

Array Element - يقبل مصفوفة (من أي نوع) والفهرس كمدخلات ، ويعيد عنصر مصفوفة بفهرس معين في المخرجات.

إلى بريد إلكتروني - يتحقق مما إذا كانت البيانات المستلمة عبارة عن عنوان بريد إلكتروني ويحولها إلى نوع البريد الإلكتروني .

يقوم Get Request Header بقراءة رأس طلب عشوائي من سياق نقطة النهاية.

يقوم Set Response Header بكتابة رأس استجابة عشوائية إلى سياق نقطة النهاية.

Validate String (Regex) - للتحقق مما إذا كانت السلسلة تطابق النمط المحدد.

تقسيم السلسلة - يقسم سلسلة واحدة إلى مصفوفة من السلاسل.

كتلة FromBase64 - تحويل البيانات من تنسيق base64 إلى سلسلة.

تطبيقات الويب

تم إصلاح العديد من الأخطاء التي حدثت أثناء تكوين التطبيقات وإنشاءها.

استعادة مشغلات onRequestSuccess و onRequestError لحدث طلب الخادم للعمل بشكل صحيح.

تطبيقات الموبايل

تم إصلاح العديد من الأخطاء الطفيفة في الوظائف.

تمت إضافة التسمية التلقائية للحاجيات والرموز عند الإنشاء / الاستنساخ.

إصلاح الخلل في دفع الإخطارات.

تم تحديث وظيفة الخريطة الافتراضية.

الحاجيات الجديدة:

مشغل فديوهات

مشغل الصوت

الحاجيات خريطة معيارية.

عناصر واجهة استخدام المخطط الشريطي ، المخطط الخطي ، المخطط الدائري.

تطبيق Appmaster للجوال (Android ، IOS)

إصلاحات الشوائب وتحسينات في الأداء.

قريبا

مجموعات لفرز العمليات التجارية.

التصميم المتنوع لعناصر واجهة المستخدم Enum لتطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات Android.

وحدات ترجمة Google وجداول بيانات Google.

مخطط جديد لتحديث الوحدات.

آلية محسنة للعمل مع نقاط النهاية لمكونات تطبيقات الويب.

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