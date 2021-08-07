كان شهر يوليو حارًا بالفعل. لقد أضفنا المزيد من الوحدات النمطية والعناصر والإعدادات. أصلحنا مجموعة كاملة من الأخطاء. تحسين تصميم الواجهة والتفاعل مع العناصر ، وأخيرًا (لفة الأسطوانة) ...

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دعنا نتحدث عن التغييرات في وظائف النظام الأساسي.

تغييرات وإصلاحات عامة

  • تمت إضافة محرر طلب API الخارجي (تجريبي) إلى الوظائف الأساسية.
  • تمت إضافة دعم لمعلمات متعددة في عناوين URL لنقطة النهاية.
  • تمت إضافة طريقة التصحيح لواجهة REST .
  • تم تحسين آلية عمل النماذج في تطبيقات الويب: الكشف عن نماذج البيانات متاح.
  • تمت إزالة وظيفة الارتباط التلقائي للسجلات من نماذج مختلفة في إعدادات ارتباط النموذج لمحرر نموذج البيانات
  • إطلاق Swagger للتطبيقات التي تم إنشاؤها.
  • تم إصلاح العديد من الأخطاء المتعلقة بتغيير العناصر وإعادة تسميتها وحفظها.
  • تحسين نظام واجهة المستخدم للرسائل.

الوحدات

  • يمكن الآن تكوين الوحدات النمطية ليس فقط قبل التثبيت ، ولكن أيضًا بعد التثبيت.
  • iCalendar: تنشئ كتلة إنشاء حدث جديدة حدثًا في التقويم.
  • التشفير: كتل مضافة لتوليد المفاتيح وتشفير / فك تشفير AES وإنشاء EDS والتحقق.
  • أصبحت المصادقة جزءًا من الوظيفة الأساسية ، والآن لا يمكن إزالتها.
  • تم تحديث SMTP المخصص إلى الإصدار 1.1: عمل كامل مع حقول الرسائل ودعم النسخ والنسخ المخفية للرسائل.
  • تم تحديث Autodesk Partner API إلى الإصدار 1.2: تمت إضافة دعم لنقاط النهاية الجديدة التي تمت إزالتها الصيانة إلى مفتاح الاشتراك.

وحدات جديدة:

  • عامل تصفية IP - يوفر إعدادات تصفية IP لنقاط النهاية عبر البرامج الوسيطة.
  • Zoom - يجعل من الممكن إجراء مؤتمرات الفيديو.
  • Universal Map ، MapBox Map ، خرائط Google - وحدات خرائط لتطبيقات الهاتف المحمول.
  • صورة - وحدة لمعالجة الصور: الإنشاء ، وتغيير الحجم ، والقص ، والتحويل.

نماذج البيانات

  • تم إصلاح الخلل في حفظ المخطط عندما يكون هناك عنصر شبكة في الصفحة التي تم إنشاؤها تلقائيًا.

أنواع البيانات

  • TimeSpan هو نوع جديد لفاصل زمني (متغير واحد ومصفوفة).
  • تدعم أنواع بيانات التاريخ والوقت الآن تصفية النطاق.

العمليات التجارية

  • تمت إضافة معلومات حول نوع خطة النشر الحالية إلى كتلة معلومات التطبيق (يمكنك الآن تعيين شروط على الخطة الحالية في عمليات الأعمال.
  • تمت إضافة دعم للميلي ثانية للعمليات بأنواع التاريخ والوقت
  • تمت إضافة الإنشاء التلقائي لطرق التصحيح لنماذج البيانات.
  • تم تحسين منطق كتلة سجل الكتابة لكتابة رسائل عشوائية إلى سجل الواجهة الخلفية للتطبيق.
  • تم إصلاح العديد من الأخطاء الطفيفة في عمل مصمم منطق الأعمال.
  • تحسين آلية ربط نقاط النهاية والعمليات التجارية.

لبنات بناء جديدة:

  • وزارة الدفاع - ينفذ قسمة عدد صحيح مع الباقي.
  • تحليل ملف CSV وملف تحليل XLS وملف تحليل XLSX - استخراج البيانات من ملفات CSV و XLS و XLSX.
  • Array Element - يقبل مصفوفة (من أي نوع) والفهرس كمدخلات ، ويعيد عنصر مصفوفة بفهرس معين في المخرجات.
  • إلى بريد إلكتروني - يتحقق مما إذا كانت البيانات المستلمة عبارة عن عنوان بريد إلكتروني ويحولها إلى نوع البريد الإلكتروني .
  • يقوم Get Request Header بقراءة رأس طلب عشوائي من سياق نقطة النهاية.
  • يقوم Set Response Header بكتابة رأس استجابة عشوائية إلى سياق نقطة النهاية.
  • Validate String (Regex) - للتحقق مما إذا كانت السلسلة تطابق النمط المحدد.
  • تقسيم السلسلة - يقسم سلسلة واحدة إلى مصفوفة من السلاسل.
  • كتلة FromBase64 - تحويل البيانات من تنسيق base64 إلى سلسلة.

تطبيقات الويب

  • تم إصلاح العديد من الأخطاء التي حدثت أثناء تكوين التطبيقات وإنشاءها.
  • استعادة مشغلات onRequestSuccess و onRequestError لحدث طلب الخادم للعمل بشكل صحيح.

تطبيقات الموبايل

  • تم إصلاح العديد من الأخطاء الطفيفة في الوظائف.
  • تمت إضافة التسمية التلقائية للحاجيات والرموز عند الإنشاء / الاستنساخ.
  • إصلاح الخلل في دفع الإخطارات.
  • تم تحديث وظيفة الخريطة الافتراضية.

الحاجيات الجديدة:

  • مشغل فديوهات
  • مشغل الصوت
  • الحاجيات خريطة معيارية.
  • عناصر واجهة استخدام المخطط الشريطي ، المخطط الخطي ، المخطط الدائري.

تطبيق Appmaster للجوال (Android ، IOS)

إصلاحات الشوائب وتحسينات في الأداء.

قريبا

  • مجموعات لفرز العمليات التجارية.
  • التصميم المتنوع لعناصر واجهة المستخدم Enum لتطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات Android.
  • وحدات ترجمة Google وجداول بيانات Google.
  • مخطط جديد لتحديث الوحدات.
  • آلية محسنة للعمل مع نقاط النهاية لمكونات تطبيقات الويب.

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