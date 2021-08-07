七月确实很热。我们添加了更多模块、元素和设置。我们修复了一大堆错误。改进了界面设计和与元素的交互，最后（鼓声）......

更新指南和手册！

现在，新的描述、 教程、示例和视频说明会定期发布在那里。一定要写信给我们需要什么信息，以什么格式 - 我们会添加！

Appmaster.io RU 社区的好消息

我们创建了一个文档部分、一个电报频道和一个俄语技术支持聊天！加入我们！

我们来谈谈平台功能的变化。

一般更改和修复

向基本功能添加了外部 API 请求（测试版）编辑器。

添加了对端点 URL 中多个参数的支持。

为REST接口添加了PATCH方法。

改进了 Web 应用程序中表单的工作机制：可以公开数据模型。

在数据模型编辑器的模型链接设置中删除了自动链接来自不同模型的记录的功能

为生成的应用程序启动Swagger 。

修复了与更改、重命名和保存元素相关的几个错误。

改进了消息 UI 系统。

模块

现在不仅可以在安装之前配置模块，还可以在安装之后进行配置。

iCalendar：一个新的创建事件块创建一个日历事件。

加密：添加了用于密钥生成、AES 加密/解密、EDS 生成和验证的块。

身份验证已成为基本功能的一部分，现在无法删除。

自定义 SMTP已更新至 1.1 版：全面处理消息字段，支持信件的副本和密件副本。

Autodesk 合作伙伴 API更新至 1.2 版：添加了对新端点的支持，删除了订阅切换维护。

新模块：

IP 过滤器- 通过中间件为端点提供 IP 过滤设置。

Zoom - 可以进行视频会议。

通用地图、MapBox 地图、谷歌地图- 移动应用程序的地图模块。

图像- 图像处理模块：创建、调整大小、裁剪、转换。

数据模型

修复了在自动生成的页面上存在Grid元素时保存架构的错误。

数据类型

TimeSpan是一种新的时间间隔类型（单个变量和数组）。

日期和时间数据类型现在支持范围过滤。

业务流程

在应用信息块中增加了当前发布计划类型的信息（现在您可以在业务流程中对当前计划设置条件。

添加了对 DateTime 和 Time 类型操作的毫秒支持

为数据模型添加了 Patch 方法的自动生成。

改进了写入日志块的逻辑，用于将任意消息写入应用程序后端的日志。

修复了业务逻辑设计器工作中的几个小错误。

改进了链接端点和业务流程的机制。

新的构建块：

Mod -用余数执行整数除法。

解析 CSV 文件、解析 XLS 文件、解析 XLSX 文件 -从 CSV、XLS 和 XLSX 文件中提取数据。

数组元素 -接受一个数组（任何类型）和一个索引作为输入，在输出处返回一个具有给定索引的数组元素。

to Email -检查收到的数据是否是电子邮件地址并将其转换为电子邮件类型。

获取请求头从端点上下文中读取任意请求头。

Set Response Header将任意响应头写入端点上下文。

验证字符串 (Regex) -检查字符串是否与指定的模式匹配。

拆分字符串 -将一个字符串拆分为一组字符串。

FromBase64 块 -将数据从base64 格式转换为字符串。

网络应用程序

修复了配置和生成应用程序时发生的几个错误。

恢复了服务器请求事件的onRequestSuccess和onRequestError触发器以正常工作。

移动应用程序

功能中的几个小错误已得到修复。

在创建/克隆时为小部件和图标添加了自动命名。

修复了推送通知中的错误。

更新了默认地图功能。

新小部件：

视频播放器

音频播放器

模块化地图小部件。

条形图、折线图、饼图小部件。

Appmaster 移动应用程序（Android、IOS）

错误修复和性能改进。

即将推出

用于对业务流程进行排序的组。

用于移动应用程序和 Android 应用程序的 Enum 小部件的多样化设计。

谷歌翻译和谷歌表格模块。

更新模块的新方案。

改进了使用 Web 应用程序组件的端点的机制。

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