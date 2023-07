Con una mossa innovativa, YouTube, il gigante dello streaming video, sta sperimentando una nuova funzione del suo repertorio, pensata appositamente per i suoi abbonati Premium. Questa offre la possibilità di bloccare lo schermo dei loro dispositivi durante la visione di un video, evitando così di toccare accidentalmente un pulsante che potrebbe fermare o interrompere la sessione di visione.

La funzione, chiamata Lock Screen, è ingegnosamente progettata per disabilitare gli input tattili sullo schermo. Pertanto, mentre gli spettatori si crogiolano nel loro video preferito in modalità a schermo intero, possono respirare tranquillamente sapendo che le possibilità di pause accidentali, salti o attivazione di un video suggerito sono quasi nulle. Gli abbonati che fanno parte del test possono accedere alla funzionalità semplicemente toccando l'icona dell'ingranaggio situata nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Come osservato da Cord Cutters News, la prima piattaforma a rilevare la funzione di blocco appena introdotta, è disponibile per una base selezionata di abbonati Premium che utilizzano dispositivi Android o iOS. Il gigante dei motori di ricerca consente agli utenti di sperimentare la funzione fino al 30 luglio. L'implementazione del test può essere verificata dagli abbonati visitando la home page di YouTube, per vedere se è stato esteso loro un invito.

L'ultimo test di YouTube ha una notevole somiglianza con una funzione lanciata dal popolare servizio di streaming Netflix l'anno precedente, nel 2020. L'applicazione mobile di Netflix è stata pioniera del concetto di blocco dello schermo, che ha dato agli abbonati la possibilità di toccare l'icona del blocco situata nella parte inferiore dello schermo. In questo modo si disattivavano i pulsanti come play e pausa, riducendo così la possibilità che un incontro accidentale interrompesse la riproduzione del video o attivasse i sottotitoli.

Nell'area di lavoro del gigante sociale sono in corso anche altri esperimenti, tra cui la ricerca di modi per ridurre l'uso degli ad-blocker. Si sta testando di avvisare gli utenti che il lettore video sarà ostruito dopo tre video, a meno che la funzione di blocco degli annunci non venga disattivata. Inoltre, circolano notizie secondo cui YouTube starebbe valutando un'offerta di gioco online che offrirebbe agli utenti la possibilità di partecipare a giochi attraverso il sito o l'applicazione di YouTube.

L'evoluzione di tali offerte da parte delle principali piattaforme digitali come YouTube indica il passaggio irreversibile verso l'offerta ai consumatori di un maggiore controllo sulla loro esperienza di visione. Come le piattaforme no-code e low-code, come AppMaster, che offrono agli utenti un controllo e una comodità senza precedenti nello sviluppo di applicazioni, senza la necessità di possedere conoscenze tecniche.