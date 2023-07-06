في خطوة مبتكرة ، يقوم YouTube ، عملاق دفق الفيديو ، حاليًا بتجربة ميزة جديدة في مجموعته ، مصممة خصيصًا لمشتركي Premium. يوفر هذا فرصة لقفل شاشة أجهزتهم أثناء مشاهدة مقطع فيديو ، مما يسمح لهم بمنع لمس زر عرضيًا يمكن أن يوقف جلسة المشاهدة الخاصة بهم أو يقطعها.

تم تصميم الميزة ، المسماة Lock Screen ، ببراعة لتعطيل مدخلات اللمس على الشاشة. لذلك ، بينما يستمتع المشاهدون بالفيديو الذي يختارونه في وضع ملء الشاشة ، يمكنهم أن يتنفسوا بسهولة مع العلم أن فرص التوقف المؤقت أو التخطي أو تشغيل مقطع فيديو مقترح تكاد تكون معدومة. يمكن للمشتركين الذين يجدون أنفسهم جزءًا من الاختبار الوصول إلى الوظيفة ببساطة عن طريق النقر على رمز الترس الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

كما لوحظ من قبل Cord Cutters News ، أول نظام أساسي لاكتشاف ميزة القفل التي تم تقديمها حديثًا ، فهو متاح لقاعدة مختارة من مشتركي Premium باستخدام أجهزة Android أو iOS. يسمح محرك البحث العملاق للمستخدمين حتى 30 يوليو بالاستمتاع بتجربة الميزة. يمكن التحقق من تنفيذ الاختبار من قبل المشتركين من خلال زيارة صفحة YouTube الرئيسية ، لمعرفة ما إذا كان قد تم توجيه دعوة لهم.

يحمل أحدث اختبار على YouTube تشابهًا كبيرًا مع ميزة تم طرحها بواسطة خدمة البث الشهيرة Netflix في العام السابق ، في عام 2020. كان تطبيق الهاتف المحمول من Netflix رائدًا في مفهوم قفل الشاشة ، والذي منح المشتركين القدرة على النقر فوق رمز القفل الموجود في أسفل الشاشة. هذه الأزرار المعطلة مثل التشغيل والإيقاف المؤقت من الظهور ، وبالتالي تقليص أي احتمالات لمواجهة عرضية تعطل تشغيل الفيديو أو تنشيط الترجمة.

في مساحة عمل العمالقة الاجتماعيين ، تجري أيضًا العديد من التجارب الأخرى ، والتي تشمل وضع استراتيجيات للحد من استخدام أدوات حظر الإعلانات. إنهم يختبرون تنبيه المستخدمين بأنه سيتم إعاقة مشغل الفيديو بعد ثلاثة مقاطع فيديو ما لم يتم إلغاء تنشيط ميزة حظر الإعلانات. علاوة على ذلك ، هناك تقارير متداولة حول YouTube يفكر في عرض جديد للألعاب عبر الإنترنت من شأنه أن يوسع الفرص للمستخدمين للمشاركة في الألعاب من خلال موقع YouTube أو التطبيق.

يشير تطور مثل هذه العروض من خلال منصات رقمية رائدة مثل YouTube إلى المحور الذي لا رجعة فيه نحو منح المستهلكين مزيدًا من التحكم في تجربة المشاهدة الخاصة بهم. يمكن مقارنته بكيفية تزويد الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود ومنصات low-code ، مثل AppMaster ، للمستخدمين بتحكم وراحة غير مسبوقين عند تطوير التطبيقات ، دون الحاجة إلى امتلاك المعرفة التقنية.