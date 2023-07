In einem innovativen Schritt testet der Videostreaming-Riese YouTube derzeit eine neue Funktion in seinem Repertoire, die speziell für seine Premium-Abonnenten entwickelt wurde. Sie bietet die Möglichkeit, den Bildschirm ihres Geräts zu sperren, während sie ein Video ansehen. So können sie verhindern, dass sie versehentlich eine Taste berühren, die ihre Betrachtung unterbrechen oder abbrechen könnte.

Die Funktion mit der Bezeichnung "Lock Screen" (Bildschirm sperren) ist so konzipiert, dass Berührungseingaben auf dem Bildschirm deaktiviert werden. Während sich die Zuschauer also im Vollbildmodus in ihrem Lieblingsvideo sonnen, können sie aufatmen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie versehentlich Pausen machen, überspringen oder ein vorgeschlagenes Video auslösen, ist nahezu gleich null. Abonnenten, die an dem Test teilnehmen, können auf diese Funktion zugreifen, indem sie einfach auf das Zahnradsymbol in der linken oberen Ecke des Bildschirms tippen.

Wie Cord Cutters News, die erste Plattform, die die neu eingeführte Sperrfunktion entdeckt hat, beobachtet hat, ist sie für eine ausgewählte Gruppe von Premium-Abonnenten mit Android- oder iOS-Geräten verfügbar. Der Suchmaschinengigant gibt den Nutzern bis zum 30. Juli die Möglichkeit, die Funktion zu testen. Die Durchführung des Tests kann von den Abonnenten überprüft werden, indem sie die YouTube-Startseite besuchen, um zu sehen, ob sie eine Einladung erhalten haben.

Der neueste Test von YouTube ähnelt stark einer Funktion, die der beliebte Streamingdienst Netflix im Jahr 2020 eingeführt hat. Die mobile Anwendung von Netflix führte das Konzept der Bildschirmsperre ein, die es den Abonnenten ermöglichte, auf das Schloss-Symbol am unteren Bildschirmrand zu tippen. Dadurch wurden Schaltflächen wie Play und Pause deaktiviert, so dass die Videowiedergabe oder die Aktivierung von Untertiteln nicht mehr versehentlich unterbrochen werden konnte.

Im Arbeitsbereich des sozialen Giganten werden außerdem verschiedene andere Experimente durchgeführt, darunter die Entwicklung von Strategien, um die Verwendung von Werbeblockern einzuschränken. So wird getestet, ob die Nutzer darauf hingewiesen werden, dass der Videoplayer nach drei Videos blockiert wird, wenn die Werbeblocker-Funktion nicht deaktiviert wird. Darüber hinaus kursieren Berichte, wonach YouTube ein neuartiges Online-Gaming-Angebot in Erwägung zieht, das den Nutzern die Möglichkeit bieten würde, über die YouTube-Website oder -Anwendung an Spielen teilzunehmen.

Die Entwicklung solcher Angebote durch führende digitale Plattformen wie YouTube zeigt den unumkehrbaren Trend, den Verbrauchern mehr Kontrolle über ihr Seherlebnis zu bieten. Ähnlich wie No-Code- und low-code -Plattformen wie AppMaster bieten sie den Nutzern eine noch nie dagewesene Kontrolle und Bequemlichkeit bei der Entwicklung von Anwendungen, ohne dass sie über technisches Know-how verfügen müssen.