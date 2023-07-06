Video akışı devi YouTube, yenilikçi bir hareketle şu anda repertuarında yeni olan ve özellikle Premium aboneleri için tasarlanmış bir özelliği deniyor. Bu, bir video izlerken cihazlarının ekranını kilitleme fırsatı sunarak izleme oturumlarını durdurabilecek veya kesintiye uğratabilecek bir düğmeye yanlışlıkla dokunmalarını önlemelerine olanak tanır.

Kilit Ekranı adı verilen özellik, ekrandaki dokunmatik girişleri devre dışı bırakmak için ustaca tasarlanmıştır. Bu nedenle, izleyiciler tam ekran modunda seçtikleri videonun tadını çıkarırken, yanlışlıkla duraklama, atlama veya önerilen bir videoyu tetikleme ihtimalinin neredeyse sıfır olduğunu bilerek rahat nefes alabilirler. Kendilerini testin bir parçası bulan aboneler, ekranın sol üst köşesinde bulunan dişli simgesine dokunarak işlevselliğe erişebilirler.

Yeni kullanıma sunulan kilitleme özelliğini algılayan ilk platform olan Cord Cutters News tarafından gözlemlendiği üzere, Android veya iOS cihazları kullanan seçkin bir Premium abone tabanı tarafından kullanılabilir. Arama motoru devi, kullanıcıların 30 Temmuz'a kadar bu özelliği deneyimlemesine izin veriyor. Testin uygulanması, aboneler tarafından kendilerine bir davetiye gönderilip gönderilmediğini görmek için YouTube ana sayfasını ziyaret ederek kontrol edilebilir.

YouTube'un en son testi, popüler yayın hizmeti Netflix tarafından önceki yıl 2020'de kullanıma sunulan bir özelliğe önemli ölçüde benziyor. ekranın alt kısmı. Bu, oynat ve duraklat gibi düğmeleri devre dışı bırakarak, video oynatmayı kesintiye uğratan veya altyazıları etkinleştiren herhangi bir kazara karşılaşma olasılığını azaltır.

Sosyal devlerin çalışma alanında, reklam engelleyicilerin kullanımını azaltmak için strateji oluşturma yollarını içeren birkaç başka deney de yapılıyor. Reklam engelleme özelliği devre dışı bırakılmadığı takdirde, kullanıcıları video oynatıcının üç videodan sonra engelleneceği konusunda uyarmayı test ediyorlar. Bunun da ötesinde, kullanıcılara YouTube web sitesi veya uygulaması aracılığıyla oyunlara katılma fırsatlarını genişletecek yeni bir çevrimiçi oyun teklifini değerlendiren YouTube hakkında dolaşan raporlar var.

YouTube gibi önde gelen dijital platformlar tarafından bu tür tekliflerin evrimi, tüketicilere izleme deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamaya yönelik geri dönüşü olmayan bir dönüm noktasına işaret ediyor. AppMaster gibi kodsuz ve low-code platformların, teknik bilgi birikimine ihtiyaç duymadan uygulama geliştirirken kullanıcılara benzersiz kontrol ve kolaylık sağlamasıyla karşılaştırılabilir.