Numa iniciativa inovadora, o YouTube, o gigante do streaming de vídeo, está atualmente a testar uma funcionalidade nova no seu repertório, concebida especialmente para os seus subscritores Premium. Esta funcionalidade oferece a oportunidade de bloquear o ecrã dos seus dispositivos enquanto assistem a um vídeo, permitindo-lhes assim evitar tocar acidentalmente num botão que poderia parar ou interromper a sua sessão de visualização.

A funcionalidade, denominada Lock Screen, foi engenhosamente concebida para desativar os toques no ecrã. Por conseguinte, enquanto os espectadores desfrutam do vídeo da sua escolha no modo de ecrã inteiro, podem respirar tranquilamente sabendo que as hipóteses de pausas acidentais, saltos ou acionamento de um vídeo sugerido são quase nulas. Os assinantes que fazem parte do teste podem aceder à funcionalidade tocando simplesmente no ícone da engrenagem situado no canto superior esquerdo do ecrã.

Conforme observado por Cord Cutters News, a primeira plataforma a detetar a funcionalidade de bloqueio recentemente introduzida, está disponível para uma base selecionada de assinantes Premium que utilizam dispositivos Android ou iOS. O gigante dos motores de busca permite que os utilizadores experimentem a funcionalidade até 30 de julho. A implementação do teste pode ser verificada pelos subscritores visitando a página inicial do YouTube, para ver se receberam um convite.

O último teste do YouTube assemelha-se bastante a uma funcionalidade lançada pelo popular serviço de streaming Netflix no ano anterior, em 2020. A aplicação móvel da Netflix foi pioneira no conceito de bloqueio de ecrã, que concedia aos assinantes a possibilidade de tocar no ícone de bloqueio localizado na parte inferior do ecrã. Isto desactivou botões como o de reprodução e pausa, reduzindo assim quaisquer possibilidades de um encontro acidental interromper a reprodução de vídeo ou ativar legendas.

No espaço de trabalho dos gigantes sociais, estão também em curso várias outras experiências, que incluem a definição de estratégias para reduzir a utilização de bloqueadores de anúncios. Estão a testar alertar os utilizadores de que o leitor de vídeo será obstruído após três vídeos, a menos que a funcionalidade de bloqueio de anúncios seja desactivada. Além disso, circulam notícias de que o YouTube está a considerar a possibilidade de criar uma nova oferta de jogos em linha, que daria aos utilizadores a oportunidade de participarem em jogos através do sítio Web ou da aplicação do YouTube.

A evolução destas ofertas por parte das principais plataformas digitais, como o YouTube, indica a mudança irreversível no sentido de oferecer aos consumidores um maior controlo sobre a sua experiência de visualização. É comparável à forma como as plataformas no-code e low-code, como a AppMaster, proporcionam aos utilizadores um controlo e uma comodidade sem precedentes no desenvolvimento de aplicações, sem necessidade de possuir conhecimentos técnicos.