In een innovatieve zet test YouTube, de videostreaminggigant, momenteel een nieuwe functie in zijn repertoire, speciaal ontworpen voor Premium-abonnees. Deze biedt de mogelijkheid om het scherm van hun apparaten te vergrendelen tijdens het bekijken van een video, zodat ze niet per ongeluk een knop kunnen aanraken die hun kijksessie zou kunnen stoppen of onderbreken.

De functie, Lock Screen genaamd, is ingenieus ontworpen om aanraakinvoer op het scherm uit te schakelen. Daarom kunnen kijkers, terwijl ze hun favoriete video op volledig scherm bekijken, rustig ademhalen in de wetenschap dat de kans op per ongeluk pauzeren, overslaan of het activeren van een voorgestelde video bijna nihil is. Abonnees die deelnemen aan de test krijgen toegang tot de functionaliteit door simpelweg op het tandwielpictogram in de linkerbovenhoek van het scherm te tikken.

Zoals opgemerkt door Cord Cutters News, het eerste platform dat de onlangs geïntroduceerde vergrendelingsfunctie heeft ontdekt, is deze beschikbaar voor een selecte groep Premium-abonnees die gebruikmaken van Android- of iOS-apparaten. De zoekmachinegigant geeft gebruikers tot 30 juli de tijd om de functie uit te proberen. Abonnees kunnen de uitvoering van de test controleren door naar de startpagina van YouTube te gaan om te zien of ze een uitnodiging hebben ontvangen.

De nieuwste test van YouTube vertoont veel gelijkenis met een functie die de populaire streamingdienst Netflix het jaar daarvoor, in 2020, heeft uitgerold. De mobiele applicatie van Netflix pionierde met het concept van schermvergrendeling, waarmee abonnees op het vergrendelingspictogram onder aan het scherm konden tikken. Dit zorgde ervoor dat knoppen zoals afspelen en pauzeren niet meer op het scherm verschenen, waardoor de mogelijkheid werd beperkt dat een ontmoeting per ongeluk het afspelen van video's zou verstoren of ondertitels zou activeren.

Op de werkvloer van de sociale reuzen zijn ook verschillende andere experimenten aan de gang, waaronder het bedenken van strategieën om het gebruik van ad-blockers te beperken. Ze testen het waarschuwen van gebruikers dat de videospeler zal worden geblokkeerd na drie video's, tenzij de ad-blocking functie wordt uitgeschakeld. Bovendien doen er berichten de ronde dat YouTube overweegt om een nieuw online gamingaanbod te lanceren, waarbij gebruikers de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan games via de YouTube-website of -applicatie.

De ontwikkeling van dergelijke aanbiedingen door toonaangevende digitale platforms zoals YouTube geeft aan dat er een onomkeerbare verschuiving plaatsvindt in de richting van het bieden van meer controle aan consumenten over hun kijkervaring. Het is vergelijkbaar met de manier waarop no-code- en low-code -platforms, zoals AppMaster, gebruikers ongekende controle en gemak bieden bij het ontwikkelen van applicaties, zonder dat ze daarvoor technische kennis nodig hebben.