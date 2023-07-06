В качестве инновационного шага YouTube, гигант потокового видео, в настоящее время тестирует новую функцию, разработанную специально для своих подписчиков Premium. Она дает возможность заблокировать экран устройства во время просмотра видео, что позволяет избежать случайного нажатия кнопки, которая может остановить или прервать сеанс просмотра.

Функция, названная Lock Screen, оригинально разработана для отключения сенсорного ввода на экране. Таким образом, пока зрители наслаждаются выбранным видео в полноэкранном режиме, они могут спокойно дышать, зная, что вероятность случайных пауз, пропусков или запуска предложенного видео практически равна нулю. Подписчики, участвующие в тестировании, могут получить доступ к этой функции, просто нажав на значок шестеренки, расположенный в левом верхнем углу экрана.

Как отмечает Cord Cutters News, первая платформа, обнаружившая недавно появившуюся функцию блокировки, она доступна для избранной базы подписчиков Premium, использующих устройства на базе Android или iOS. Поисковый гигант дает пользователям возможность испытать функцию до 30 июля. Выполнение теста подписчики могут проверить, зайдя на главную страницу YouTube, чтобы узнать, было ли им направлено приглашение.

Последний тест YouTube имеет значительное сходство с функцией, внедренной популярным потоковым сервисом Netflix в предыдущем, 2020 году. Мобильное приложение от Netflix стало пионером концепции блокировки экрана, которая давала абонентам возможность нажать на значок блокировки, расположенный в нижней части экрана. Это отключало такие кнопки, как "воспроизведение" и "пауза", тем самым сводя на нет возможность случайного нажатия прервать воспроизведение видео или активировать субтитры.

В рабочем пространстве социальных гигантов также проводится несколько других экспериментов, которые включают разработку стратегий по борьбе с использованием блокировщиков рекламы. Они тестируют предупреждение пользователей о том, что видеоплеер будет заблокирован после трех видео, если функция блокировки рекламы не будет деактивирована. Кроме того, циркулируют сообщения о том, что YouTube рассматривает возможность создания нового предложения по онлайн-играм, которое расширит возможности пользователей по участию в играх через сайт или приложение YouTube.

Эволюция подобных предложений ведущих цифровых платформ, таких как YouTube, свидетельствует о необратимом повороте в сторону предоставления потребителям большего контроля над просмотром. Аналогично тому, как платформы no-code и low-code, такие как AppMaster, предоставляют пользователям беспрецедентный контроль и удобство при разработке приложений без необходимости владения техническими знаниями.