在一项创新举措中，视频流媒体巨头YouTube目前正在试行一项新的功能，特别为其高级用户设计。这为用户提供了在观看视频时锁定设备屏幕的机会，从而使他们能够防止意外地触摸可能停止或中断其观看会话的按钮。

这项被称为 "锁屏 "的功能被巧妙地设计为禁用屏幕上的触摸输入。因此，当观众在全屏模式下欣赏他们选择的视频时，他们可以轻松地呼吸，知道意外暂停、跳过或触发建议视频的机会几乎为零。参与测试的用户只需点击屏幕左上角的齿轮图标就可以使用该功能。

据Cord Cutters News ，第一个检测新推出的锁定功能的平台，它适用于使用安卓或iOS设备的部分高级用户。该搜索引擎巨头允许用户在7月30日之前享受该功能的体验。用户可以通过访问YouTube主页来检查测试的实施情况，看看他们是否已经获得了邀请。

YouTube的最新测试与前一年流行的流媒体服务Netflix在2020年推出的一项功能有很大的相似之处。Netflix的移动应用开创了一个屏幕锁的概念，它赋予用户点击位于屏幕底部的锁定图标的能力。这使播放和暂停等按钮不再出现，从而减少了意外遭遇破坏视频播放或激活字幕的任何可能性。

在社交巨头的工作区，其他一些实验也在进行中，其中包括制定战略以减少广告屏蔽器的使用。他们正在测试提醒用户，除非广告屏蔽功能被停用，否则视频播放器将在三个视频之后被阻断。除此之外，还有关于YouTube考虑提供新的在线游戏服务的流传报道，这将扩大用户通过YouTube网站或应用程序参与游戏的机会。

像YouTube这样的领先数字平台对此类产品的演变表明，向消费者提供对其观看体验的更多控制是不可逆转的转折。类似于无代码和low-code 平台，如AppMaster ，在开发应用程序时为用户提供前所未有的控制和便利，而不需要拥有技术知识。