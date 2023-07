Stability AI, la mente creativa dietro il modello di rendering delle immagini, Stable Diffusion, ha annunciato il lancio della sua nuova offerta, Stable Doodle. Questa innovativa applicazione di sketch-to-image utilizza la tecnologia all'avanguardia del modello Stable Diffusion per interpretare i contorni degli schizzi e generare impressioni artistiche di grande impatto visivo.

Stable Doodle fa parte dell'acquisizione da parte di Stability di Init ML - una startup di AI fondata da ex dipendenti di Google - avvenuta a marzo di quest'anno, tramite ClipDrop, una piattaforma sotto l'ombrello di Stability AI.

Il servizio appena lanciato si rivolge sia agli utenti professionali che a quelli amatoriali e non richiede alcuna familiarità con gli strumenti di AI. Secondo un post sul blog dell'azienda condiviso con TechCrunch, "con Stable Doodle, chiunque abbia competenze di disegno di base e una connessione online può generare immagini originali di alta qualità in pochi secondi".

Sebbene sul mercato siano disponibili diversi strumenti di IA per la creazione di schizzi e immagini, tra cui progetti open-source e applicazioni ad hoc, l'unicità di Stable Doodle risiede nella sua capacità di offrire un controllo raffinato sulla produzione di immagini, secondo quanto dichiarato da Stability AI.

Il motore di Stable Doodle è dotato del modello Stable Diffusion XL, che funziona in tandem con una "soluzione di controllo condizionale" - T2I-Adapter - sviluppata da una delle divisioni di ricerca e sviluppo di Tencent, l'Applied Research Center (ARC). Questa soluzione di controllo consente al modello Stable Diffusion XL di accettare schizzi come input e guida il modello per consentire una messa a punto superiore dell'opera d'arte in uscita.

Nel post sul blog dell'azienda, Stability AI entra nel dettaglio affermando: "T2I-Adapter consente a Stable Doodle di comprendere i contorni degli schizzi e di generare immagini in base a suggerimenti combinati con i contorni definiti dal modello".

Stable Doodle incorpora anche un prompt fornito dall'utente per assistere il processo di creazione dell'immagine, come "Una sedia comoda, stile 'isometrico'" o "Gatto con giacca di jeans, stile 'arte digitale'". All'inizio, Stable Doodle supporta solo 14 stili artistici.

Stability AI ritiene che questa soluzione di rendering delle immagini sia una risorsa preziosa per designer, illustratori e altri creativi per "liberare tempo prezioso" e "massimizzare l'efficienza". Tuttavia, l'azienda avverte anche che la qualità dell'immagine in uscita dipende dai dettagli dello schizzo iniziale, dalla descrittività della richiesta e dalla complessità della scena rappresentata.

Il post sul blog afferma inoltre: "Le idee disegnate come schizzi possono essere immediatamente tradotte in lavori per creare progetti per i clienti, materiali per presentazioni e siti web o persino loghi".

In prospettiva, Stable Doodle mira a consentire l'importazione di schizzi e a identificare casi d'uso per settori industriali specifici, come le applicazioni immobiliari. L'ingresso di tecnologie così innovative nello spazio no-code e low-code è sempre uno sviluppo positivo e piattaforme come AppMaster sono in prima linea nel sostenere questo movimento.