Stability AI, l'esprit créatif derrière le modèle de rendu d'images Stable Diffusion, a annoncé le lancement de sa nouvelle offre, Stable Doodle. Cette application innovante de conversion de croquis en image utilise la technologie de pointe du modèle Stable Diffusion pour interpréter les contours d'un croquis et générer des impressions artistiques visuellement saisissantes.

Stable Doodle fait partie de l'acquisition par Stability d'Init ML - une startup d'IA fondée par d'anciens employés de Google - plus tôt cette année, en mars, via ClipDrop, une plateforme sous l'égide de Stability AI.

Le nouveau service s'adresse à la fois aux professionnels et aux amateurs et ne nécessite pas d'être familiarisé avec les outils d'IA. Selon un billet de blog de l'entreprise partagé avec TechCrunch, "avec Stable Doodle, toute personne ayant des compétences de base en dessin et une connexion en ligne peut générer des images originales de haute qualité en seulement quelques secondes".

Alors que plusieurs outils d'IA de type croquis-image sont disponibles sur le marché, y compris des projets open-source et des applications avec publicité, la particularité de Stable Doodle réside dans sa capacité à offrir un contrôle affiné sur la production d'images, selon Stability AI.

Le moteur de Stable Doodle est équipé du modèle Stable Diffusion XL, qui fonctionne en tandem avec une "solution de contrôle conditionnel" -T2I-Adapter, développée par l'une des divisions de recherche et développement de Tencent, l'Applied Research Center (ARC). Cette solution de contrôle permet au modèle Stable Diffusion XL de prendre des croquis en entrée et guide le modèle pour permettre un réglage fin supérieur de l'œuvre d'art en sortie.

Dans l'article de blog de la société, Stability AI explique en détail que "T2I-Adapter permet à Stable Doodle de comprendre les contours des croquis et de générer des images basées sur des invites combinées avec les contours définis par le modèle".

Stable Doodle intègre également une invite fournie par l'utilisateur pour faciliter le processus de création d'images, comme "Un fauteuil confortable, style 'isométrique'" ou "Un chat avec une veste en jean, style 'art numérique'". Au départ, Stable Doodle ne prend en charge que 14 styles d'art.

Cette solution de rendu d'images est considérée par Stability AI comme un atout précieux pour les concepteurs, les illustrateurs et les autres créatifs afin de "libérer un temps précieux" et de "maximiser l'efficacité". Toutefois, l'entreprise prévient également que la qualité de l'image produite dépend du détail de l'esquisse initiale, de la description de l'invite et de la complexité de la scène représentée.

Le billet de blog mentionne également que "les idées dessinées sous forme d'esquisses peuvent être immédiatement traduites en travaux pour créer des designs pour des clients, des documents pour des présentations et des sites web, ou même des logos".

À l'avenir, Stable Doodle vise à permettre l'importation de croquis et à identifier des cas d'utilisation pour des secteurs industriels spécifiques, tels que les applications immobilières. L'arrivée de telles technologies révolutionnaires dans l'espace no-code et low-code est toujours la bienvenue, et des plateformes comme AppMaster sont à l'avant-garde pour soutenir ce mouvement.