Компания Stability AI, создавшая креативную модель рендеринга изображений Stable Diffusion, объявила о выпуске своего нового предложения - Stable Doodle. Это инновационное приложение для преобразования эскизов в изображения, использующее передовые технологии модели Stable Diffusion для интерпретации контуров эскизов и создания визуально впечатляющих художественных образов.

Приложение Stable Doodle стало частью сделки по приобретению компанией Stability компании Init ML - ИИ-стартапа, основанного бывшими сотрудниками Google - в начале марта этого года через ClipDrop, платформу под зонтиком Stability AI.

Новый сервис ориентирован как на профессионалов, так и на любителей и не требует знакомства с инструментами искусственного интеллекта. Как говорится в сообщении компании, опубликованном в блоге TechCrunch, "с помощью Stable Doodle любой человек, обладающий базовыми навыками рисования и подключенный к Интернету, может создавать высококачественные оригинальные изображения всего за несколько секунд".

Несмотря на то, что на рынке представлены различные инструменты искусственного интеллекта для создания эскизов, включая проекты с открытым исходным кодом и рекламные приложения, уникальность Stable Doodle заключается в возможности тонкого контроля над созданием изображений, как утверждает Stability AI.

Движок Stable Doodle оснащен моделью Stable Diffusion XL, которая работает в паре с "решением условного управления" - T2I-Adapter, разработанным одним из подразделений Tencent, занимающимся исследованиями и разработками, - Центром прикладных исследований (ARC). Это решение позволяет модели Stable Diffusion XL принимать на вход эскизы и направляет модель на более точную настройку выходных иллюстраций.

В блоге компании Stability AI подробно описывается, что "T2I-Adapter позволяет Stable Doodle воспринимать контуры эскизов и генерировать изображения на основе подсказок в сочетании с контурами, заданными моделью".

Stable Doodle также включает в себя подсказки, задаваемые пользователем, которые помогают в процессе создания изображения, например, "Удобное кресло, стиль "изометрия"" или "Кошка в джинсовой куртке, стиль "цифровое искусство"". На начальном этапе Stable Doodle поддерживает только 14 стилей рисования.

По замыслу Stability AI, это решение для рендеринга изображений станет ценным подспорьем для дизайнеров, иллюстраторов и других творческих работников, позволяющим "высвободить драгоценное время" и "повысить эффективность". Однако компания также предупреждает, что качество выходного изображения зависит от детализации исходного эскиза, описательности подсказки и сложности изображаемой сцены.

В блоге компании также отмечается: "Идеи, нарисованные в виде эскизов, могут быть немедленно воплощены в работу для создания дизайна для клиентов, материалов для презентационных колод и веб-сайтов или даже логотипов".

В перспективе Stable Doodle планирует сделать возможным импорт эскизов и определить варианты использования в конкретных отраслях, например, в сфере недвижимости. Появление таких революционных технологий на сайтах no-code и low-code не может не радовать, и такие платформы, как AppMaster, находятся в авангарде этого движения.