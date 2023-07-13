图像渲染模型Stable Diffusion背后的创意公司Stable AI宣布推出新产品Stable Doodle。这款创新的素描到图像应用采用了Stable Diffusion模型的尖端技术来解释素描轮廓并生成视觉效果极佳的艺术印象。

Stable Doodle是Stable今年3月初通过Stable AI旗下平台ClipDrop收购Init ML（一家由前谷歌员工创办的人工智能初创公司）的一部分。

新推出的服务面向专业和业余用户，不需要熟悉人工智能工具。根据TechCrunch分享的一篇公司博文，"有了Stable Doodle，任何人只要具备基本的绘画技能和网络连接，就能在几秒钟内生成高质量的原创图片。

虽然市场上有各种素描到图像的人工智能工具，包括开源项目和广告应用，但Stable Doodle的独特之处在于它能够提供对图像制作的精细控制。

Stable Doodle的引擎配备了Stable Diffusion XL模型，该模型与腾讯研发部门应用研究中心（ARC）开发的 "条件控制解决方案"--T2I-Adapter协同工作。该控制解决方案使Stable Diffusion XL模型能够将草图作为输入，并引导模型对输出作品进行出色的微调。

在公司的博文中，Stability AI详细指出："T2I-Adapter使Stable Doodle能够理解草图的轮廓，并根据提示结合模型定义的轮廓生成图像"。

Stable Doodle还结合用户提供的提示来协助图像创建过程，例如 "一把舒适的椅子，'等距'风格 "或 "穿着牛仔夹克的猫，'数字艺术'风格"。一开始，Stable Doodle只支持14种艺术风格。

Stability AI公司认为，这种图像渲染解决方案对于设计师、插图画家和其他创意人员来说是一种宝贵的资产，可以 "释放宝贵的时间 "并 "最大限度地提高效率"。不过，该公司也警告说，输出图像的质量取决于最初草图的细节、提示的描述性以及所描绘场景的复杂性。

博文还提到："以草图形式绘制的创意可以立即转化为作品，为客户创作设计、为演示文稿和网站制作素材，甚至是徽标。

展望未来，Stable Doodle的目标是实现草图导入，并确定特定行业领域的用例，如房地产应用。这种突破性技术进入no-code ，low-code ，无一例外都是值得欢迎的发展，而AppMaster这样的平台正站在支持这一运动的最前沿。