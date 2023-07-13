أعلن Stability AI ، العقل المبدع وراء نموذج عرض الصور ، Stable Diffusion ، عن إطلاق عرضه الجديد ، Stable Doodle. يستخدم هذا التطبيق المبتكر من الرسم إلى الصورة التكنولوجيا المتطورة لنموذج Stable Diffusion لتفسير الخطوط العريضة للرسم وتوليد انطباعات فنية جذابة بصريًا.

تأتي Stable Doodle كجزء من استحواذ Stability على Init ML - وهي شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي أسسها موظفون سابقون في Google - في وقت سابق من هذا العام في مارس عبر ClipDrop ، وهي منصة تحت مظلة Stability AI.

تستهدف الخدمة التي تم إطلاقها حديثًا المستخدمين المحترفين والهواة على حد سواء ولا تتطلب الإلمام بأدوات الذكاء الاصطناعي. وفقًا لمدونة الشركة التي تمت مشاركتها مع TechCrunch ، "باستخدام Stable Doodle ، يمكن لأي شخص لديه مهارات الرسم الأساسية والاتصال عبر الإنترنت إنشاء صور أصلية عالية الجودة في بضع ثوانٍ فقط."

في حين أن العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي للرسم إلى الصورة متوفرة في السوق ، بما في ذلك المشاريع مفتوحة المصدر والتطبيقات التي تدعم الإعلانات ، فإن تفرد Stable Doodle يكمن في قدرتها على تقديم تحكم محسّن في إنتاج الصور ، وفقًا لـ Stability AI.

يأتي محرك Stable Doodle مجهزًا بنموذج Stable Diffusion XL ، والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع "حل التحكم الشرطي" - محول T2I ، الذي طوره أحد أقسام البحث والتطوير في Tencent ، وهو مركز الأبحاث التطبيقية (ARC). يتيح حل التحكم هذا لنموذج Stable Diffusion XL أن يأخذ الرسومات كمدخلات ويوجه النموذج للسماح بضبط دقيق للعمل الفني الناتج.

في منشور مدونة الشركة ، يخوض Stability AI بالتفصيل ، "T2I-Adapter تمكن Stable Doodle من فهم الخطوط العريضة للرسومات وإنشاء الصور بناءً على المطالبات جنبًا إلى جنب مع الخطوط العريضة التي يحددها النموذج."

يتضمن Stable Doodle أيضًا موجهًا مقدمًا من المستخدم للمساعدة في عملية إنشاء الصورة ، مثل "كرسي مريح ، نمط" متساوي القياس "أو" Cat مع سترة جينز ، نمط "فن رقمي". بداية ، يدعم Stable Doodle 14 نمطًا فنيًا فقط.

تم تصور حل عرض الصور هذا بواسطة Stability AI ليكون أحد الأصول القيمة للمصممين والرسامين والمبدعين الآخرين "لتوفير الوقت الثمين" و "زيادة الكفاءة". ومع ذلك ، تحذر الشركة أيضًا من أن جودة الصورة الناتجة تعتمد على تفاصيل الرسم الأولي ، ووصف الموجه ، وتعقيد المشهد المصور.

يذكر منشور المدونة أيضًا ، "الأفكار المرسومة كرسومات يمكن ترجمتها على الفور إلى أعمال لإنشاء تصميمات للعملاء ، ومواد لطوابق العروض التقديمية ومواقع الويب ، أو حتى الشعارات."

بالنظر إلى المستقبل ، تهدف Stable Doodle إلى تمكين واردات الرسومات وتحديد حالات الاستخدام لقطاعات صناعية معينة ، مثل تطبيقات العقارات. ودائمًا ما يكون دخول مثل هذه التقنيات الرائدة في المساحة no-code low-code الشفرة تطورًا مرحبًا به ، ومنصات مثل AppMaster هي في طليعة دعم هذه الحركة.