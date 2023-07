Stability AI, het creatieve brein achter het image-rendering model Stable Diffusion, heeft de lancering aangekondigd van hun nieuwe product Stable Doodle. Deze innovatieve schets-naar-beeld applicatie maakt gebruik van de geavanceerde technologie van het Stable Diffusion model om schetslijnen te interpreteren en visueel aantrekkelijke artistieke impressies te genereren.

Stable Doodle maakt deel uit van de overname door Stability van Init ML, een AI startup opgericht door ex-Google werknemers, eerder dit jaar in maart via ClipDrop, een platform onder de paraplu van Stability AI.

De nieuw gelanceerde dienst richt zich op zowel professionele als amateurgebruikers en vereist geen bekendheid met AI-tools. Volgens een blogpost van het bedrijf gedeeld met TechCrunch, "kan iedereen met basisvaardigheden voor tekenen en online connectiviteit met Stable Doodle in slechts enkele seconden originele afbeeldingen van hoge kwaliteit genereren."

Hoewel er verschillende AI-tools voor schetsen naar afbeeldingen beschikbaar zijn op de markt, waaronder open-source projecten en applicaties met advertenties, ligt het unieke van Stable Doodle in de mogelijkheid om verfijnde controle te bieden over de productie van afbeeldingen, aldus Stability AI.

De engine van Stable Doodle is uitgerust met het Stable Diffusion XL-model, dat samenwerkt met een 'conditionele besturingsoplossing'-T2I-Adapter, ontwikkeld door een van de onderzoeks- en ontwikkelingsdivisies van Tencent, het Applied Research Center (ARC). Deze besturingsoplossing stelt het Stable Diffusion XL-model in staat om schetsen als invoer te nemen en stuurt het model om een superieure fijnafstemming van het uitvoerkunstwerk mogelijk te maken.

In het blogbericht van het bedrijf gaat Stability AI in detail: "T2I-Adapter stelt Stable Doodle in staat om de contouren van schetsen te begrijpen en afbeeldingen te genereren op basis van aanwijzingen in combinatie met de door het model gedefinieerde contouren."

Stable Doodle bevat ook een door de gebruiker gegeven prompt om te helpen bij het maken van afbeeldingen, zoals "Een comfortabele stoel, 'isometrische' stijl" of "Kat met spijkerjasje, 'digital art' stijl". In het begin ondersteunt Stable Doodle slechts 14 kunststijlen.

Stability AI ziet deze oplossing voor het renderen van afbeeldingen als een waardevolle aanwinst voor ontwerpers, illustratoren en andere creatieven om "kostbare tijd vrij te maken" en "de efficiëntie te maximaliseren". Het bedrijf waarschuwt echter ook dat de kwaliteit van de outputafbeelding afhangt van het detail van de eerste schets, de beschrijvendheid van de prompt en de complexiteit van de afgebeelde scène.

Het blogbericht vermeldt verder: "Ideeën die als schetsen zijn getekend, kunnen onmiddellijk worden omgezet in werken om ontwerpen voor klanten, materialen voor presentatiedecks en websites of zelfs logo's te maken."

In de toekomst wil Stable Doodle schetsimporten mogelijk maken en use cases identificeren voor specifieke industriesectoren, zoals vastgoedtoepassingen. De intrede van dergelijke baanbrekende technologieën op no-code en low-code is altijd een welkome ontwikkeling en platforms zoals AppMaster lopen voorop in het ondersteunen van deze beweging.