Stability AI, a mente criativa por detrás do modelo de renderização de imagens, Stable Diffusion, anunciou o lançamento da sua nova oferta, Stable Doodle. Esta inovadora aplicação de esboço para imagem utiliza a tecnologia de ponta do modelo Stable Diffusion para interpretar os contornos dos esboços e gerar impressões artísticas visualmente apelativas.

O Stable Doodle surge como parte da aquisição pela Stability da Init ML - uma startup de IA fundada por ex-funcionários da Google - no início deste ano, em março, através da ClipDrop, uma plataforma sob a alçada da Stability AI.

O serviço recém-lançado destina-se a utilizadores profissionais e amadores e não requer familiaridade com ferramentas de IA. De acordo com uma publicação no blogue da empresa partilhada com o TechCrunch, "Com o Stable Doodle, qualquer pessoa com conhecimentos básicos de desenho e conetividade online pode gerar imagens originais de alta qualidade em apenas alguns segundos".

Embora várias ferramentas de IA de esboço para imagem estejam disponíveis no mercado, incluindo projetos de código aberto e aplicativos habilitados para anúncios, a singularidade do Stable Doodle reside em sua capacidade de oferecer controle refinado sobre a produção de imagens, de acordo com a Stability AI.

O motor do Stable Doodle vem equipado com o modelo Stable Diffusion XL, que funciona em conjunto com uma "solução de controlo condicional" - T2I-Adapter, desenvolvida por uma das divisões de investigação e desenvolvimento da Tencent, o Centro de Investigação Aplicada (ARC). Esta solução de controlo permite que o modelo Stable Diffusion XL aceite esboços como entrada e orienta o modelo para permitir um ajuste fino superior da obra de arte produzida.

Na publicação do blogue da empresa, a Stability AI explica em pormenor que "o T2I-Adapter permite ao Stable Doodle compreender os contornos dos esboços e gerar imagens com base em instruções combinadas com os contornos definidos pelo modelo".

O Stable Doodle também incorpora um prompt fornecido pelo utilizador para ajudar no processo de criação da imagem, como "Uma cadeira confortável, estilo 'isométrico'" ou "Gato com um casaco de ganga, estilo 'arte digital'". No início, o Stable Doodle suporta apenas 14 estilos de arte.

Esta solução de renderização de imagem é prevista pela Stability AI para ser um recurso valioso para designers, ilustradores e outros criativos para "liberar um tempo valioso" e "maximizar a eficiência". No entanto, a empresa também adverte que a qualidade da imagem de saída depende do detalhe do esboço inicial, da descrição do prompt e da complexidade da cena retratada.

A publicação no blogue refere ainda que "as ideias desenhadas como esboços podem ser imediatamente traduzidas em trabalhos para criar designs para clientes, materiais para apresentações e sítios Web, ou mesmo logótipos".

Olhando para o futuro, o Stable Doodle pretende permitir a importação de esboços e identificar casos de utilização para sectores específicos da indústria, como aplicações imobiliárias. Invariavelmente, a entrada de tecnologias tão inovadoras no espaço no-code e low-code é um desenvolvimento bem-vindo, e plataformas como a AppMaster estão na vanguarda do apoio a este movimento.