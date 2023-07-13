Görüntü oluşturma modeli Stable Diffusion'ın arkasındaki yaratıcı zihin olan Stability AI, yeni teklifleri Stable Doodle'ın lansmanını duyurdu. Bu yenilikçi eskizden görüntüye uygulama, eskiz ana hatlarını yorumlamak ve görsel olarak çarpıcı sanatsal izlenimler oluşturmak için Stable Diffusion modelinin en son teknolojisini kullanır.

Stable Doodle, Stability'nin eski Google çalışanları tarafından kurulan bir yapay zeka girişimi olan Init ML'yi bu yılın başlarında Mart ayında Stability AI çatısı altındaki bir platform olan ClipDrop aracılığıyla satın almasının bir parçası olarak geliyor.

Yeni başlatılan hizmet, hem profesyonel hem de amatör kullanıcıları hedefliyor ve yapay zeka araçlarına aşinalık gerektirmiyor. TechCrunch ile paylaşılan bir şirket blog gönderisine göre, "Stable Doodle ile temel çizim becerilerine ve çevrimiçi bağlantıya sahip olan herkes yalnızca birkaç saniye içinde yüksek kaliteli, orijinal görüntüler oluşturabilir."

Açık kaynaklı projeler ve reklam özellikli uygulamalar dahil olmak üzere piyasada çeşitli eskizden görüntüye yapay zeka araçları bulunurken, Stable Doodle'ın benzersizliği, Stability AI'ye göre görüntü üretimi üzerinde rafine kontrol sunabilme yeteneğinde yatmaktadır.

Stable Doodle'ın motoru, Tencent'in araştırma ve geliştirme bölümlerinden biri olan Uygulamalı Araştırma Merkezi (ARC) tarafından geliştirilen bir "koşullu kontrol çözümü" olan T2I-Adapter ile birlikte çalışan Stable Diffusion XL modeliyle donatılmıştır. Bu kontrol çözümü, Stable Diffusion XL modelinin eskizleri girdi olarak almasını sağlar ve çıktı çiziminde üstün ince ayar yapılmasına izin vermek için modeli yönlendirir.

Şirketin blog gönderisinde Stability AI, "T2I-Adapter, Stable Doodle'ın eskizlerin ana hatlarını kavramasını ve model tarafından tanımlanan ana hatlarla birleştirilmiş istemlere dayalı görüntüler oluşturmasını sağlıyor."

Stable Doodle ayrıca, "Rahat bir sandalye, 'izometrik' stil" veya "Kot ceketli kedi, 'dijital sanat' stili" gibi, görüntü oluşturma sürecine yardımcı olmak için kullanıcı tarafından sağlanan bir istem içerir. Başlangıç ​​olarak, Stable Doodle yalnızca 14 sanat stilini destekler.

Bu görüntü işleme çözümü, Stability AI tarafından tasarımcılar, illüstratörler ve diğer kreatifler için "değerli zamanı boşaltmak" ve "verimliliği en üst düzeye çıkarmak" için değerli bir varlık olarak tasavvur edilmiştir. Ancak şirket, çıktı görüntü kalitesinin ilk taslağın ayrıntılarına, istemin açıklayıcılığına ve tasvir edilen sahnenin karmaşıklığına bağlı olduğu konusunda da uyarıda bulunuyor.

Blog gönderisinde ayrıca, "Eskiz olarak çizilen fikirler, müşteriler için tasarımlar, sunum desteleri ve web siteleri için materyaller ve hatta logolar oluşturmak için hemen çalışmalara çevrilebilir."

İleriye dönük olarak, Stable Doodle eskiz içe aktarmayı etkinleştirmeyi ve gayrimenkul uygulamaları gibi belirli endüstri sektörleri için kullanım durumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Her zaman, bu tür çığır açan teknolojilerin no-code ve low-code alana girişi memnuniyetle karşılanan bir gelişmedir ve AppMaster gibi platformlar bu hareketi desteklemede ön saflarda yer almaktadır.