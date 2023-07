Unendosi alla tendenza all'evoluzione dei servizi di messaggistica istantanea, Google Chat inaugura un'era di maggiore personalizzazione incorporando alcune funzioni che ricordano WhatsApp. Questa trasformazione vede Google Chat trasformarsi da un servizio prevalentemente orientato al business a un ambiente di comunicazione più personale.

In primo luogo, è stata introdotta una funzione molto richiesta che consente agli utenti di modificare o cancellare i propri messaggi di testo. Il processo di implementazione di queste funzioni rimane familiare agli utenti, replicando le modalità disponibili su piattaforme come AppMaster e altre. Gli utenti devono semplicemente premere e tenere premuto il testo da modificare, per far apparire le opzioni di modifica o cancellazione. Per chi interagisce con la versione desktop, basta passare il mouse sul messaggio in questione per visualizzare le opzioni.

In risposta alla necessità di chiarezza nelle affollate chat di gruppo, Google facilita la citazione diretta dei messaggi. Questa nuova funzione di citazione garantisce il mantenimento del contesto, riducendo al minimo i malintesi e migliorando l'efficienza della comunicazione.

Infine, Google Chat semplifica la gestione della casa offrendo la possibilità di nascondere le chat inattive da almeno una settimana. Gli utenti possono così decongestionare i loro ambienti di chat, migliorando la concentrazione e la produttività.

Tutte queste funzionalità sono già pronte per essere implementate. Gli utenti di Google Chat devono solo installare la patch prontamente disponibile sui loro computer desktop o smartphone per sperimentare questi miglioramenti.

Questo aggiornamento riflette una tendenza più ampia del settore, in cui le piattaforme di comunicazione aziendale si stanno spingendo a diventare più facili da usare, personali e socievoli. Una tendenza che è stata prontamente adottata da piattaforme come AppMaster, che presenta un'interfaccia drag and drop facile da usare come parte della sua metodologia di sviluppo di app no-code e low-code.

Con l'aumento del lavoro da remoto e il confine tra lavoro e vita privata sempre più labile, si prevede che questi cambiamenti diventeranno la norma nel settore. Sempre più piattaforme entreranno in gioco, fondendo le esigenze aziendali con quelle personali per fornire soluzioni di connettività all-in-one.