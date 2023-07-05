加入不断发展的即时通讯服务的趋势，Google Chat正在通过纳入一些让人联想到WhatsApp的功能而迎来一个更加个性化的时代。这一转变使Google Chat从以商业为主导转变为培养更多的个人交流环境。

首先，引入了一项备受关注的功能，允许用户编辑或删除他们的短信。实现这些功能的过程对用户来说仍然很熟悉，复制了AppMaster 等平台上的模式。用户只需按住要修改的文本，就会出现编辑或删除的选项。对于那些在桌面版上进行互动的人来说，将鼠标悬停在相关信息上就会显示出这些选项。

为了满足在繁忙的群组聊天中对清晰度的需求，谷歌正在促进信息的直接引用。这个新的引用功能确保了上下文的保留，最大限度地减少了误解，提高了沟通的效率。

最后，谷歌聊天室提供了一个选项，可以隐藏至少一周没有活动的聊天记录，从而简化了内部管理。因此，用户可以减少他们的聊天环境，提高注意力和工作效率。

所有这些讨论过的功能都可以部署。谷歌聊天的用户只需要在他们的台式电脑或智能手机上安装现成的补丁，就可以体验这些增强功能。

这次更新反映了一个更广泛的行业趋势，即商业通信平台正朝着更加用户友好、个人化和社会化的方向发展。这一趋势已被AppMaster 等平台轻易采纳，该平台以易于使用的drag and drop 界面作为其无代码和低代码应用开发方法的一部分。

随着远程工作的兴起，工作和个人生活之间的界限越来越模糊，这种转变预计将成为行业的常态。越来越多的平台将发挥作用，将业务需求与个人需求合并，提供一体化的连接解决方案。