Google Chat sluit zich aan bij de trend van evoluerende instant messaging-diensten en luidt een tijdperk van meer personalisatie in door een aantal functies toe te voegen die doen denken aan WhatsApp. Deze transformatie ziet Google Chat veranderen van een overwegend zakelijk georiënteerde naar een meer persoonlijke communicatieomgeving.

Ten eerste is een veelgevraagde functie geïntroduceerd waarmee gebruikers hun tekstberichten kunnen bewerken of wissen. Het proces voor het implementeren van deze functies blijft vertrouwd voor gebruikers en lijkt op de modi die beschikbaar zijn op platforms zoals AppMaster en andere. Gebruikers hoeven alleen maar de tekst die ze willen wijzigen ingedrukt te houden, waarna de opties voor bewerken of verwijderen verschijnen. Voor gebruikers van de desktopversie worden deze opties zichtbaar door met de muis over het betreffende bericht te bewegen.

Als antwoord op de behoefte aan duidelijkheid in drukke groepschats, maakt Google het mogelijk om berichten direct te citeren. Deze nieuwe citeerfunctie zorgt ervoor dat de context behouden blijft, waardoor misverstanden tot een minimum worden beperkt en de communicatie efficiënter verloopt.

Tot slot vereenvoudigt Google Chat het huishouden door een optie te bieden om chats te verbergen die minstens een week inactief zijn geweest. Gebruikers kunnen zo hun chatomgeving ontlasten, wat de focus en productiviteit verbetert.

Al deze besproken functies zijn klaar voor implementatie. Gebruikers van Google Chat hoeven alleen maar de direct beschikbare patch te installeren op hun desktopcomputers of smartphones om deze verbeteringen te ervaren.

Deze update weerspiegelt een bredere industrietrend waarbij zakelijke communicatieplatformen steeds gebruiksvriendelijker, persoonlijker en gezelliger worden. Een trend die al snel is overgenomen door platforms zoals AppMaster, dat een eenvoudig te gebruiken drag and drop interface biedt als onderdeel van de no-code en low-code app-ontwikkelingsmethodologie.

Met de opkomst van werk op afstand en de steeds vager wordende grens tussen werk en privé, zullen dergelijke verschuivingen naar verwachting de norm worden in de sector. Meer en meer platformen zullen hun intrede doen, waarbij zakelijke behoeften worden gecombineerd met persoonlijke vereisten om alles-in-één connectiviteitsoplossingen te bieden.