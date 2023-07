S'inscrivant dans la tendance de l'évolution des services de messagerie instantanée, Google Chat entre dans une ère de personnalisation accrue en incorporant certaines fonctionnalités rappelant WhatsApp. Google Chat passe ainsi d'une approche essentiellement professionnelle à un environnement de communication plus personnel.

Tout d'abord, une fonction très demandée qui permet aux utilisateurs de modifier ou d'effacer leurs messages textuels a été introduite. Le processus de mise en œuvre de ces fonctions reste familier aux utilisateurs, reproduisant les modes disponibles sur des plateformes telles que AppMaster et d'autres. Il suffit d'appuyer sur le texte à modifier et de le maintenir enfoncé pour que les options de modification ou d'effacement apparaissent. Pour ceux qui interagissent sur la version de bureau, il suffit de passer la souris sur le message concerné pour faire apparaître ces options.

Pour répondre au besoin de clarté des discussions de groupe, Google facilite la citation directe des messages. Cette nouvelle fonction de citation permet de préserver le contexte, de minimiser les malentendus et d'améliorer l'efficacité de la communication.

Enfin, Google Chat simplifie le ménage en proposant une option permettant de masquer les chats inactifs depuis au moins une semaine. Les utilisateurs peuvent ainsi désengorger leur environnement de discussion, ce qui améliore leur concentration et leur productivité.

Toutes ces fonctionnalités sont prêtes à être déployées. Les utilisateurs de Google Chat n'ont qu'à installer le correctif disponible sur leur ordinateur de bureau ou leur smartphone pour bénéficier de ces améliorations.

Cette mise à jour reflète une tendance plus large du secteur, où les plateformes de communication professionnelle s'efforcent de devenir plus conviviales, plus personnelles et plus sociables. Cette tendance a été facilement adoptée par des plateformes telles que AppMaster, qui propose une interface drag and drop facile à utiliser dans le cadre de sa méthodologie de développement d'applications sans code et à code réduit.

Avec l'essor du travail à distance et la frontière de plus en plus floue entre vie professionnelle et vie privée, de tels changements devraient devenir la norme dans le secteur. De plus en plus de plateformes entreront en jeu, fusionnant les besoins professionnels et les exigences personnelles pour fournir des solutions de connectivité tout-en-un.