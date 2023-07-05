من خلال الانضمام إلى الاتجاه المتطور لخدمات المراسلة الفورية ، فإن Google Chat تستهل حقبة من التخصيص المتزايد من خلال دمج بعض الميزات التي تذكرنا بـ WhatsApp. يرى هذا التحول تحول Google Chat من كونها موجهة في الغالب للأعمال إلى تعزيز بيئة اتصال أكثر شخصية.

أولاً ، تم تقديم ميزة مطلوبة للغاية تتيح للمستخدمين تحرير أو مسح رسائلهم النصية. تظل عملية تنفيذ هذه الوظائف مألوفة للمستخدمين ، حيث يتم تكرار الأوضاع المتاحة على الأنظمة الأساسية مثل AppMaster وغيرها. يحتاج المستخدمون ببساطة إلى الضغط مع الاستمرار على النص المراد تعديله ، حيث تظهر خيارات التعديل أو الحذف. بالنسبة لأولئك الذين يتفاعلون على إصدار سطح المكتب ، سيكشف الماوس فوق الرسالة ذات الصلة عن هذه الخيارات.

استجابة للحاجة إلى الوضوح في الدردشات الجماعية الصاخبة ، تعمل Google على تسهيل الاقتباس المباشر للرسائل. تضمن ميزة الاقتباس الجديدة هذه الحفاظ على السياق ، وتقليل سوء الفهم وتحسين الكفاءة في الاتصال.

أخيرًا ، تعمل Google Chat على تبسيط التدبير المنزلي من خلال توفير خيار لإخفاء الدردشات التي كانت غير نشطة لمدة أسبوع واحد على الأقل. وبالتالي يمكن للمستخدمين تخفيف ازدحام بيئات الدردشة الخاصة بهم ، وتحسين التركيز والإنتاجية.

كل هذه الميزات التي تمت مناقشتها جاهزة للنشر. يحتاج مستخدمو Google Chat فقط إلى تثبيت التصحيح المتاح بسهولة على أجهزة كمبيوتر سطح المكتب أو الهواتف الذكية لتجربة هذه التحسينات.

يعكس هذا التحديث اتجاهاً صناعياً أوسع نطاقاً حيث تعمل منصات اتصالات الأعمال على الدفع نحو أن تصبح أكثر سهولة في الاستخدام وشخصية واجتماعية. اتجاه تم تبنيه بسهولة من قبل منصات مثل AppMaster ، والذي يتميز بواجهة drag and drop سهلة الاستخدام كجزء من منهجية تطوير التطبيقات بدون رمز ورمز منخفض .

مع ظهور العمل عن بعد والحد من عدم وضوح الحدود بين العمل والحياة الشخصية بشكل متزايد ، من المتوقع أن تكون هذه التحولات هي القاعدة في هذه الصناعة. سيتم تشغيل المزيد والمزيد من الأنظمة الأساسية ، حيث يتم دمج احتياجات العمل مع المتطلبات الشخصية لتوفير حلول اتصال الكل في واحد.