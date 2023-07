Juntando-se à tendência de evolução dos serviços de mensagens instantâneas, o Google Chat está a dar início a uma era de maior personalização, incorporando algumas funcionalidades que fazem lembrar o WhatsApp. Esta transformação faz com que o Google Chat deixe de ser predominantemente orientado para os negócios e passe a promover um ambiente de comunicação mais pessoal.

Em primeiro lugar, foi introduzida uma funcionalidade muito solicitada que permite aos utilizadores editar ou apagar as suas mensagens de texto. O processo de implementação destas funções continua a ser familiar para os utilizadores. Basta premir e manter premido o texto a alterar, para que apareçam as opções de editar ou apagar. Para quem interage na versão desktop, basta passar o rato sobre a mensagem em causa para que estas opções apareçam.

Em resposta à necessidade de clareza nas movimentadas conversas de grupo, a Google está a facilitar a citação direta de mensagens. Esta nova funcionalidade de citação assegura que o contexto é preservado, minimizando mal-entendidos e melhorando a eficiência da comunicação.

Por último, o Google Chat simplifica a gestão da casa ao disponibilizar uma opção para ocultar as conversas que estão inactivas há pelo menos uma semana. Os utilizadores podem assim descongestionar os seus ambientes de conversação, melhorando a concentração e a produtividade.

Todas estas funcionalidades discutidas estão prontas a ser implementadas. Os utilizadores do Google Chat só precisam de instalar o patch prontamente disponível nos seus computadores de secretária ou smartphones para experimentarem estas melhorias.

Esta atualização reflecte uma tendência mais ampla da indústria, em que as plataformas de comunicação empresarial estão a fazer um esforço para se tornarem mais fáceis de utilizar, pessoais e sociáveis.

Com o aumento do trabalho remoto e a fronteira entre o trabalho e a vida pessoal a tornar-se cada vez mais ténue, espera-se que estas mudanças sejam a norma no sector. Cada vez mais plataformas entrarão em ação, fundindo as necessidades empresariais com as pessoais para fornecer soluções de conetividade tudo-em-um.