Присоединяясь к тенденции развития служб мгновенного обмена сообщениями, Google Chat вступает в эру повышенной персонализации, внедряя некоторые функции, напоминающие WhatsApp. В результате этих преобразований Google Chat превращается из преимущественно бизнес-ориентированной в более личную среду общения.

Во-первых, появилась очень востребованная функция, позволяющая пользователям редактировать или удалять свои текстовые сообщения. Процесс реализации этих функций остается привычным для пользователей, повторяя режимы, доступные на таких платформах, как AppMaster и других. Пользователям нужно просто нажать и удерживать текст, который необходимо изменить, при этом появляются варианты редактирования или удаления. Для тех, кто взаимодействует с настольной версией, наведение курсора мыши на соответствующее сообщение открывает эти опции.

В ответ на потребность в ясности в оживленных групповых чатах Google облегчает прямое цитирование сообщений. Эта новая функция цитирования обеспечивает сохранение контекста, сводя к минимуму недопонимание и повышая эффективность общения.

Наконец, Google Чат упрощает ведение домашнего хозяйства, предоставляя возможность скрывать чаты, которые были неактивны в течение как минимум одной недели. Таким образом, пользователи могут разгрузить свои чаты, повышая концентрацию внимания и продуктивность.

Все рассмотренные функции уже готовы к развертыванию. Пользователям Google Chat достаточно установить готовый патч на настольные компьютеры или смартфоны, чтобы воспользоваться этими улучшениями.

Это обновление отражает более широкую тенденцию в отрасли, когда платформы для делового общения становятся более удобными, персональными и общительными. Эту тенденцию с готовностью переняли такие платформы, как AppMaster, которая отличается простым в использовании интерфейсом drag and drop в рамках методологии low-code/no-code разработки приложений.

С ростом удаленной работы и все более размытой границей между работой и личной жизнью такие изменения, как ожидается, станут нормой в отрасли. Все больше и больше платформ будут вступать в игру, объединяя потребности бизнеса с личными требованиями для обеспечения универсальных решений для подключения.