Gelişen anlık mesajlaşma hizmetleri trendine katılan Google Chat, WhatsApp'ı anımsatan bazı özellikleri bünyesine katarak artan kişiselleştirme çağını başlatıyor. Bu dönüşüm, Google Chat'in ağırlıklı olarak iş odaklı olmaktan çıkıp daha kişisel bir iletişim ortamını teşvik etmeye dönüştüğünü görüyor.

İlk olarak, kullanıcıların metin mesajlarını düzenlemesine veya silmesine izin veren çok talep edilen bir özellik tanıtıldı. Bu işlevleri uygulama süreci, AppMaster ve diğerleri gibi platformlarda bulunan modları kopyalayarak kullanıcılar için tanıdık kalır. Kullanıcıların değiştirilecek metni basılı tutması yeterlidir; bu sayede düzenleme veya silme seçenekleri görünür. Masaüstü sürümünde etkileşimde bulunanlar için, fareyi ilgili mesajın üzerine getirdiğinizde bu seçenekler ortaya çıkacaktır.

Kalabalık grup sohbetlerinde netlik ihtiyacına yanıt olarak Google, mesajların doğrudan alıntılanmasını kolaylaştırıyor. Bu yeni alıntı özelliği, içeriğin korunmasını sağlayarak yanlış anlamaları en aza indirir ve iletişimde verimliliği artırır.

Son olarak, Google Chat, en az bir haftadır etkin olmayan sohbetleri gizleme seçeneği sunarak temizliği basitleştirir. Böylece kullanıcılar, sohbet ortamlarındaki yoğunluğu giderebilir, odaklanmayı ve üretkenliği artırabilir.

Tartışılan tüm bu özellikler kullanıma hazırdır. Google Chat kullanıcılarının, bu geliştirmeleri deneyimlemek için yalnızca hazır bulunan yamayı masaüstü bilgisayarlarına veya akıllı telefonlarına yüklemeleri yeterlidir.

Bu güncelleme, iş iletişimi platformlarının daha kullanıcı dostu, kişisel ve sosyal olmaya doğru ilerlediği daha geniş bir sektör trendini yansıtıyor. Kodsuz ve düşük kodlu uygulama geliştirme metodolojisinin bir parçası olarak kullanımı kolay bir drag and drop arabirimine sahip olan AppMaster gibi platformlar tarafından kolayca benimsenen bir trend.

Uzaktan çalışmanın artması ve iş ile özel yaşam arasındaki sınırın giderek bulanıklaşmasıyla birlikte, bu tür değişimlerin sektörde norm haline gelmesi bekleniyor. Hepsi bir arada bağlantı çözümleri sağlamak için iş ihtiyaçlarını kişisel gereksinimlerle birleştiren daha fazla platform devreye girecekti.